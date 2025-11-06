Miss Universe: Candidata de Mayor Edad Tropieza en Bienvenida

En una de las jornadas iniciales de la edición número 74 de Miss Universe, la candidata Nicole Peiliker, representante de Bonaire, acaparó las miradas no solo por su edad, 41 años y madre de cuatro hijos, convirtiéndose en la concursante de mayor edad en la historia del certamen, sino también por un tropezón que protagonizó durante la ceremonia de bienvenida.
El tropiezo en escena
El incidente ocurrió durante la Welcome Ceremony del certamen, cuando Nicole avanzaba al escenario en su desfile oficial ante las cámaras y las demás delegadas.
Según un video compartido en redes sociales por el usuario Jens Castro, la guapa delegada perdió momentáneamente el equilibrio al caminar sobre una plataforma ligeramente elevada.
Aunque la carga emocional del momento fue palpable, Nicole se recuperó con rapidez, completó su paso y continuó dentro del protocolo sin interrupciones visibles. Numerosos internautas destacaron su aplomo, abrazando el tropiezo como una prueba de que "la perfección también es humana".
Un hito de edad y empoderamiento
La participación de Nicole Peiliker implica un cambio notable en las reglas y el significado del certamen. Hasta su inscripción, la edad límite y otros requisitos implícitos habían restringido la presencia de candidatas mayores de 30 años. Nicole rompió esa barrera, representando a madres, mujeres con trayectoria profesional y vida familiar.
En declaraciones previas a su coronación como Miss Universe Bonaire 2025, la influencer expresó: "Dijeron que era demasiado tarde... pero lo que no sabían es que no estaba persiguiendo un título. Estoy aquí para recordarle a cada mujer, a cada madre, que Dios no se ha olvidado de sus sueños. Tu historia sigue importando".
El certamen de Miss Universe se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, con la participación de más de 120 candidatas de todo el mundo. Nicole tendrá que medir fuerzas, en escenario, carisma y compromiso social, con jóvenes y veteranas por igual.
La edad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en parte de su discurso y marca una nueva narrativa: la belleza como viaje vital, no como ventana juvenil.
Durante la Welcome Ceremony, además del tropezón, se notó una cálida bienvenida hacia ella por parte de otras delegadas, quienes celebraron su presencia como símbolo de inclusión y diversidad en el formato del concurso.
¿Qué sigue para Nicole?
A partir de ahora, su enfoque está en representar a Bonaire con orgullo, compartir su historia, incluida su lucha personal contra la esclerosis múltiple, y prepararse para las rondas finales que se aproximan.
El incidente en la Welcome Ceremony quedará registrado como anécdota de su participación, pero es probable que también refuerce su imagen de resiliencia y naturalidad.
En un certamen donde cada detalle escénico puede influir, la actitud que demuestre en las próximas semanas será clave. Y aunque el tropezón pudo haber sido un momento incómodo, pudo también transformarse en un paso simbólico: el de una mujer que avanza, se equilibra, se levanta y brilla.
Mira también:
@ ♬ -