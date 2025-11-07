 Concierto Chicago Legacy en Guatemala: ¡Grandes Éxitos!
Chicago, Redes sociales
Chicago / FOTO: Redes sociales

La legendaria agrupación de rock-jazz estadounidense Chicago retorna al escenario latinoamericano bajo una nueva versión de espectáculo titulada Chicago Legacy, y Guatemala será uno de los destinos destacados.

El concierto se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en Fórum Majadas (27 Avenida 6-40, Zona 11).

Este evento especial presentará al baterista fundador de Chicago, Danny Seraphine, quien encabezará una noche de himnos que marcaron generaciones, tales como "Hard to Say I’m Sorry", "You’re the Inspiration", "Will You Still Love Me?" o "Saturday in the Park". Conforme al anuncio oficial, será la primera vez que estos clásicos se interpreten en vivo bajo el formato Legacy en Guatemala.

Un poco de historia de Chicago

Fundada en 1967 en Chicago, Illinois, la banda inicialmente se llamó The Big Thing, luego Chicago Transit Authority, para finalmente adoptar el nombre Chicago a partir de 1969.

Su sonido innovador combinó rock, jazz, pop y una sección de metales (horns) que la distinguió de otras bandas de su época.

Chicago ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial, se encuentra entre los artistas más exitosos de la historia del popular rock americano y fue ingresada en el Salón de la Fama del Rock & Roll en abril de 2016.

Entre sus momentos claves se cuenta el álbum Chicago X (1976) con el hit "If You Leave Me Now", que se convirtió en un estándar del soft rock y les granjeó Grammys y ventas multimillonarias.

¿Qué ofrece el concierto "Legacy"?

El formato *Chicago Legacy* está diseñado para revivir los grandes éxitos de la banda, con una combinación de virtuosismo musical, nostalgia y ejecución en vivo de piezas emblemáticas que aún resuenan en múltiples generaciones.

Según los promotores, habrá un repertorio cuidadosamente seleccionado para garantizar que cada asistente experimente lo mejor de Chicago.

Este concierto también representa una oportunidad para que los seguidores guatemaltecos, y de países vecinos, accedan a una experiencia casi única: compartir escenario con Danny Seraphine, el baterista original que ayudó a definir el sonido de la banda desde sus inicios.

Más detalles

Fecha y hora: viernes 28 de noviembre de 2025

Hora: 20 horas

Lugar: Fórum Majadas, 27 Avenida 6-40 Zona 11, Ciudad de Guatemala.

Precios indicados: Plata: Q300, Oro: Q570, VIP: Q870.

Las entradas se adquieren en línea, plataforma Linkearte.

