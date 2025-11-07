 Katy Perry revela el fin con Orlando Bloom en 'Bandaids'
Farándula

Katy Perry expone el fin de su relación con Orlando Bloom en su canción "Bandaids"

La cantante sorprendió a sus miles de seguidores con una canción en el que, a manera de desahogo, revela detalles de su relación con el actor.

Katy Perry Orlando Bloom, Instagram
Katy Perry Orlando Bloom / FOTO: Instagram

Después de casi una década de relación, compromisos, una pequeña hija en común, Katy Perry y Orlando Bloom decidieron poner fin a su relación.

Aunque ni la cantante o el actor revelaron detalles de su ruptura, la noticia que dejó a miles de fans decepcionados ya que esperaban el momento en que ambos llegaran al altar.

Ahora Katy Perry sorprende con el lanzamiento de Bandaids, una canción que marca el inicio de una nueva era y en la que aborda el fin de su relación con Orlando Bloom. 

Katy Perry - Instagram

Según la investigación que hicieron los usuarios, la letra escondería confesiones sobre el desgaste de la relación.

"Lo juro por Dios, prometo que lo intenté. No dejé piedra sin mover... No fue lo que hiciste, sino lo que no hiciste. Estabas ahí, pero no estabas", señala Katy Perry en una estrofa.

La canción continúa con uno de los versos que más comentarios provocó: "Probé todos los remedios. Bajé mis expectativas. Busqué toda justificación. Desangrándome lentamente".

Katy Perry se expone en este tema que acompaña de un videoclip al más puro estilo Destino Final. "Me acostumbré a que siempre me fallaras. Ya no sirve que intentes mandarme flores. Me repito que vas a cambiar, pero no".

Nueva oportunidad

A lo largo de los tres minutos que dura el vídeo, Katy Perry sufre una serie de dolorosos -y simbólicos- tropiezos: se le atasca la mano en un triturador de basura, se cae de un árbol y casi tropieza con un tren a toda velocidad.

Al final, Katy Perry no lamenta lo vivido en esta relación"Si tuviera que hacerlo todo otra vez. Aún lo haría todo otra vez | El amor que hicimos valió la pena al final", asegura al terminar la canción, donde adelanta que Watch it Burn será el segundo adelanto de su próximo disco.

Luego de su ruptura con Orlando Bloom en julio de 2025, cantante Katy Perry comenzó una nueva relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Según fuentes cercanas a Page Six, la pareja comenzó a frecuentarse en verano y su vínculo se hizo público cuando fueron vistos juntos por primera vez en París el pasado 25 de octubre de 2025, celebrando el cumpleaños de Katy Perry.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance y se dejan ver en París

La cantante y el exprimer ministro fueron captados tomados de la mano durante la celebración del cumpleaños número 41 de Katy.

