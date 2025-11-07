 Millie Bobby Brown y David Harbour se abrazan en estreno
Farándula

Millie Bobby Brown y David Harbour sellan la paz y se abrazan en el estreno de "Stranger Things"

Los famosos dejaron en shock a todos con su cariñoso acercamiento luego de la denuncia que la actriz habría puesto contra el actor por acoso.

Millie Bobby Brown, Instagram
Millie Bobby Brown / FOTO: Instagram

La relación entre Millie Bobby Brown y David Harbour ha estado en el foco de la atención en los últimos días. Especialmente tras conocerse que la actriz interpuso contra él una denuncia por acoso.

En este contexto, ambos han acudido a la premiere de la quinta entrega de Stranger Things, celebrada en Los Ángeles. Era de esperar que los intérpretes mantuvieran las distancias. Sin embargo, ha ocurrido justo lo contrario.

Lejos de mostrar una actitud tensa o distante, Millie Bobbie Brown y David Harbour han sorprendido más cómplices que nunca, entre risas, charlas e incluso abrazos. 

Harbour, dando muestras de una inmensa alegría, le dio un beso en la mejilla a Millie Bobby Brown, un gesto que fue interpretado como el cierre definitivo a las especulaciones sobre cualquier distanciamiento.

Aunque el estreno debía centrarse en el adiós a una de las series más exitosas de la historia reciente, el inesperado gesto entre Millie Bobby Brown y David Harbour terminó por robar el protagonismo. 

@netflix

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last premiere 🥹 #StrangerThings

♬ original sound - Netflix

Según "The Mail on Sunday", Millie habría acusado a Harbour de acoso laboral e intimidación en un informe presentado a Netflix antes del inicio del rodaje de la quinta temporada. }

El medio británico asegura que la plataforma llevó a cabo una investigación interna de varios meses para esclarecer los hechos.

Foto embed
Millie Bobby Brown y David Harbour - Instagram

Disfruta su momento

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel como Eleven en Stranger Things, atraviesa una de las etapas más dulces de su vida personal.

La actriz británica de 21 años, que el año pasado contrajo matrimonio con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, compartió por primera vez algunos detalles sobre su hija adoptiva y su deseo de formar una familia numerosa.

"Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también", dijo refiriéndose a Jake. "Somos 50-50 en todo. Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble".  

Foto embed
millie bobby brown boda -

Millie Bobby Brown reveló en la misma entrevista con Vogue que se mantiene firme en su decisión de proteger la privacidad de su hija, tanto su nombre como su historia.

"Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia", afirmó.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood afirmó que no revelará públicamente el nombre hasta que "ella esté lista para decidir por sí misma".

