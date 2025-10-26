Edición especial de galletas para final de Stranger Things

La cuenta regresiva para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things ha comenzado. Netflix decidió celebrarlo de una forma muy especial junto a Pozuelo, la icónica marca centroamericana de galletas.
Ambas compañías unieron fuerzas para lanzar una edición limitada de Chiky inspirada en el "Upside Down", el inquietante universo alterno de la serie. El 26 de noviembre marcará el estreno del primer volumen de la temporada final de Stranger Things en Netflix.
La serie, que desde 2016 ha conquistado al mundo con su mezcla de nostalgia ochentera, amistad, valentía y misterio, llega a su desenlace convertida en un fenómeno global del streaming. Para conmemorar este cierre, Chiky lanza una propuesta que une lo mejor de la cultura pop con el sabor característico que ha acompañado a generaciones de centroamericanos.
La nueva Chiky edición Stranger Things combina el intenso sabor del chocolate con el toque audaz de la cereza, evocando el espíritu oscuro y dulce de la serie. Su diseño incluye moldes inspirados en los monstruos más temidos de Hawkins y el logo oficial del programa, creando una experiencia sensorial que conecta directamente con los fans.
Más del final de Stranger Things
El empaque también juega un papel protagonista: mezcla el estilo vibrante de Chiky con los colores y texturas del "Upside Down", ofreciendo una pieza de colección para los seguidores más fieles. Según Pozuelo, se producirán cerca de 59 millones de paquetes que serán distribuidos en toda Centroamérica.
Además del producto, los fanáticos podrán disfrutar de activaciones inmersivas, retos digitales y dinámicas en redes sociales que harán de este estreno un verdadero evento global.
En Guatemala, se anunciarán pronto las actividades especiales que permitirán a los seguidores vivir el final de Stranger Things mientras disfrutan de su Chiky edición limitada, combinando el sabor de siempre con la emoción de una despedida épica.