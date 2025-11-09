 Impactante transformación de Miles Teller para película de MJ
Farándula

Miles Teller muestra impactante transformación para la película de Michael Jackson

El actor se volvió tendencia tras filtrarse imágenes de su sorprendente e irreconocible aspecto para la cinta biográfica del Rey del Pop.

Michael Jackson, Facebook
Michael Jackson / FOTO: Facebook

Miles Teller acaparó la atención en las redes sociales tras filtrarse las imágenes de su sorprendente transformación para la próxima película sobre la vida de Michael Jackson.

En el filme, el actor de Whiplash y Top Gun: Maverick dará vida a John Branca, el legendario abogado y representante que manejó los negocios del "Rey del Pop".

Las usuarios estallaron cuando se conocieron las primeras fotos desde el set, pues Miles Teller luce completamente distinto y transformado.

Su característico cabello corto fue reemplazado por una melena que llega a los hombros, y su rostro aparece cubierto con prótesis faciales que lo vuelven casi irreconocible.

Los fanáticos no tardaron en bromear: "Algunos pensaron que estaba interpretando a Michael Jackson", escribió un usuario en X entre risas, mientras otros se preguntaban "quién lo había puesto en esa peluca".

Pese a las reacciones, el verdadero protagonista de la cinta es Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael Jackson, quien asumió el desafío de interpretar a su tío en esta esperada producción.

Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, ha estado filmando desde 2023 bajo la dirección de Antoine Fuqua, reconocido por títulos como Training Day y The Equalizer.

Más detalles

Lionsgate presentó el primer adelanto de "Michael", la esperada película biográfica sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua.

El tráiler muestra un recorrido por la vida del artista, desde su niñez hasta su ascenso a la fama como "El Rey del Pop". La película llegará a los cines el 24 de abril de 2026 tras varios retrasos en su calendario original.   

 Según fuentes cercanas, el cambio de fecha se debe a una estrategia de distribución que busca llevar la película a pantallas IMAX. Además, las primeras versiones de la cinta tenían una duración de tres horas y media.

El reparto también reúne nombres reconocidos como Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, padre y manager de Michael; Nia Long como su madre Katherine; y Kat Graham como Diana Ross, colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario. Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y asesor del músico.  

