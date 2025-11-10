 Stranger Things: Rumores sobre Millie Bobby y David Harbour
Farándula

Creadores de "Stranger Things" responden a rumores sobre denuncias de Millie Bobby contra David Harbour

"Nada es más importante que un set donde todos se sientan seguros", comentaron los creadores de Stranger Things.

Compartir:
Stranger Things, Foto redes sociales
Stranger Things / FOTO: Foto redes sociales

Los rumores que señalan una presunta denuncia por acoso y bullying presentada por Millie Bobby Brown contra su compañero de serie David Harbour han generado revuelo en el universo de la exitosa ficción de Netflix: Stranger Things. 

En medio de la gira de prensa por la quinta y última temporada de Stranger Things, los creadores de la serie, los hermanos Ross Duffer y Matt Duffer, junto con el productor ejecutivo Shawn Levy, abordaron de forma oficial la polémica, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre las denuncias.

El origen de los rumores

El episodio surge a partir de un informe del medio británico Daily Mail, que aseguró que la joven actriz Millie Bobby Brown habría presentado ante la producción de la serie una queja formal por acoso y bullying en contra de David Harbour antes del inicio del rodaje de la temporada final.

Según la publicación, el dossier involucraba "páginas y páginas de acusaciones" aunque no señalaba conducta sexual impropia.

De acuerdo con fuentes citadas por Decider, Brown habría contado con la presencia de un representante personal durante gran parte del rodaje, lo que alimentó las especulaciones sobre un ambiente de tensión.

¿Qué dijeron los hermanos Duffer?

Durante la alfombra roja del estreno mundial de Stranger Things 5 en Los Ángeles, Ross Duffer declaró a The Hollywood Reporter: "Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros. Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices".

Matt Duffer, por su parte, añadió que la producción hace "todo lo posible para asegurar que todos se sientan respetados".

El productor ejecutivo Shawn Levy, en declaraciones al mismo medio, explicó que su labor ante este tipo de rumores es garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. "He leído varias historias, y muchas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor", comentó. "Pero la verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental".

Reacción del elenco y estado actual

Aunque Millie Bobby Brown y David Harbour no hicieron declaraciones específicas relacionadas con la denuncia, ambos posaron juntos en el estreno con gestos de cordialidad y cercanía, lo que ha atenuado parte de la especulación pública.

La producción de la temporada final de la serie se divide en tres volúmenes: el primero se estrenará el 26 de noviembre de 2025, seguido por otro bloque el 25 de diciembre y el cierre final el 31 de diciembre.

Mira también:

@emisorasunidas897

Panamá se arma con todo para enfrentar a Guatemala en eliminatorias mundialistas. . . #EliminatoriasMundialistas #Seleccion #Guatemala #Panama

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos