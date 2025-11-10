Stranger Things: Rumores sobre Millie Bobby y David Harbour

Los rumores que señalan una presunta denuncia por acoso y bullying presentada por Millie Bobby Brown contra su compañero de serie David Harbour han generado revuelo en el universo de la exitosa ficción de Netflix: Stranger Things.
En medio de la gira de prensa por la quinta y última temporada de Stranger Things, los creadores de la serie, los hermanos Ross Duffer y Matt Duffer, junto con el productor ejecutivo Shawn Levy, abordaron de forma oficial la polémica, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre las denuncias.
El origen de los rumores
El episodio surge a partir de un informe del medio británico Daily Mail, que aseguró que la joven actriz Millie Bobby Brown habría presentado ante la producción de la serie una queja formal por acoso y bullying en contra de David Harbour antes del inicio del rodaje de la temporada final.
Según la publicación, el dossier involucraba "páginas y páginas de acusaciones" aunque no señalaba conducta sexual impropia.
De acuerdo con fuentes citadas por Decider, Brown habría contado con la presencia de un representante personal durante gran parte del rodaje, lo que alimentó las especulaciones sobre un ambiente de tensión.
¿Qué dijeron los hermanos Duffer?
Durante la alfombra roja del estreno mundial de Stranger Things 5 en Los Ángeles, Ross Duffer declaró a The Hollywood Reporter: "Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros. Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices".
Matt Duffer, por su parte, añadió que la producción hace "todo lo posible para asegurar que todos se sientan respetados".
El productor ejecutivo Shawn Levy, en declaraciones al mismo medio, explicó que su labor ante este tipo de rumores es garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. "He leído varias historias, y muchas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor", comentó. "Pero la verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental".
Reacción del elenco y estado actual
Aunque Millie Bobby Brown y David Harbour no hicieron declaraciones específicas relacionadas con la denuncia, ambos posaron juntos en el estreno con gestos de cordialidad y cercanía, lo que ha atenuado parte de la especulación pública.
La producción de la temporada final de la serie se divide en tres volúmenes: el primero se estrenará el 26 de noviembre de 2025, seguido por otro bloque el 25 de diciembre y el cierre final el 31 de diciembre.
