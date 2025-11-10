Angélica Vale reacciona entre lágrimas ante su divorcio

La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la farándula, no solo por la ruptura de uno de los matrimonios más sólidos del medio, sino por las condiciones que el productor televisivo habría incluido en su solicitud legal.
Fue el periodista Javier Ceriani quien reveló en su programa que Angélica Vale y su esposo habían iniciado su proceso de divorcio luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común.
Angélica Vale se refirió a su separación en La Vale Show, su programa radiofónico. "Primero les tengo que decir que sí, sí es cierto. Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos", expresó
"Me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer. Cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia", continuó
"Perdón que llore, pero es que es un momento muy difícil para mí. De verdad, nunca pensé, que esto me fuera a pasar. Así es como me entero. Él me dice que sus abogados, que él tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que no sabía lo que estaba pasando", expresó la actriz quien mañana, 11 de noviembre, cumple 50 años.
¿Nueva pareja?
De acuerdo con los documentos filtrados, el productor solicitó además que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso, algo poco común en los divorcios de mutuo acuerdo.
También pidió que ambos mantengan una comunicación respetuosa frente a sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, y que ninguno hable mal del otro ni de sus allegados.
Sin embargo fue la condición acerca de que ninguno de los involucrados (ni sus allegados) pueden hacer declaraciones negativas de las anteriores parejas o ‘presentes’, la que levanta sospechas.
Pues Ceriani aseguró que Angélica no tiene otra relación, lo que pudiera dar a entender que el empresario se encuentra en una nueva relación, sin que este esto haya sido confirmado hasta el momento.