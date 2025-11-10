 Divorcio de Angélica Vale: Esposo hace la petición tras 14 años
Farándula

Esposo de Angélica Vale le pide el divorcio tras 14 años juntos

Según medios mexicanos, la actriz se enteró de la demanda de divorcio debido a la transmisión en vivo que realizaba el periodista Javier Ceriani.

Angélica Vale Otto Padron, Instagram
Angélica Vale Otto Padron / FOTO: Instagram

Angélica Vale y Otto Padron se divorcian tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

La información fue revelada por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró tener acceso a la demanda oficial presentada en la corte superior de Los Ángeles.  

Según se dio a conocer, fue el empresario quien interpuso la demanda el pasado 4 de noviembre, apenas unos días antes del cumpleaños número 50 de la actriz mexicana.  

Ceriani aseguró tener en su poder una copia de la documentación judicial que consta de unas 15 páginas y donde el exejecutivo de televisión solicita la custodia compartida de los hijos que tuvo con la actriz.  

"La famosa mexicana actriz más querida de la industria, hija de una de las personalidades más importantes de la cultura y del cine y de las telenovelas de México, señoras y señores, Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón", señaló Ceriani.

En cuanto a la custodia de sus hijos, Otto no está peleando por la custodia completa, sino que solicita visitas y autorización para viajar con sus hijos sin objeciones

"Está pidiendo eso también, que no haya ninguna objeción cuando viaje o quiera viajar con sus hijos", explicó Ceriani.  

Foto embed
Otto Padron divorcio Angélica Vale - Instagram

¿No estaba enterada?

Durante el en vivo, donde el periodista argentino presentó los documentos que avalan lo que estaba diciendo, recibió una llamada de Angélica Vale.

Sin embargo, se negó a contestarle debido a que se encontraba en vivo, por lo que le advirtió a la actriz que no le tomaría la llamada.

Dicho momento impactó mucho a la audiencia pues querían conocer las impresiones de la Vale.

Minutos más tarde un allegado a ella le hizo saber al periodista que Angélica Vale no estaba enterada de la demanda de divorcio y que se había enterado por la transmisión del periodista.

Durante su matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón formaron una familia junto a sus dos hijos, Angélica y Daniel lo largo de los años, se mostraron como una pareja sólida, siempre apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y en su vida familiar.

Aunque los motivos de la separación no han sido revelados, People en español confirmó que la actriz se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y en sus hijos. "Ella está bien, fuerte y serena", añadió la fuente.

Foto embed
boda Angélica Vale Otto Padron - Instagram

