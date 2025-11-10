 Por qué Andrew Garfield se retiró de Frankenstein
Farándula

Frankenstein: Por qué Andrew Garfield se retiró de la película de Guillermo del Toro

¿Por qué Andrew Garfield abandonó la película que ha dado mucho de qué hablar? Jacob Elordi tomó su lugar para interpretar a la "criatura".

Compartir:
Jacob Elordi y Andrew Garfield, Redes sociales
Jacob Elordi y Andrew Garfield / FOTO: Redes sociales

El actor británico Andrew Garfield, quien había sido anunciado para interpretar al icónico "monstruo" en la esperada adaptación cinematográfica de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, reveló que su salida del proyecto se debió principalmente a problemas de agenda causados por los retrasos derivados del parón de actores de Hollywood en 2023.

Garfield admitió sentirse "muy, muy decepcionado", pero señaló que entendía la situación y que estaba "feliz de que Jacob Elordi tomara el papel".

Un cambio que sacudió la producción

En los primeros meses de 2023, del Toro tenía ya definido el inicio del rodaje para febrero de 2024 con Garfield como parte del cast principal, lo cual incluía un extenso proceso de diseño para la Criatura, que había trabajado durante nueve meses con el actor como referencia para maquillaje y caracterización.

Sin embargo, debido al "Hollywood SAG-AFTRA strike" y otros conflictos de calendario, el cronograma del film se alteró significativamente, lo que hizo que la participación de Garfield se volviera inviable.

Del Toro explicó que, tras la salida de Garfield, tuvieron solo nueve semanas para rediseñar el aspecto de la criatura y preparar a Jacob Elordi para asumir el papel, lo que supuso una presión extrema en el departamento de efectos especiales.

@theangelgaray

Andrew Garfield iba ser el Monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro #frankenstein #guillermodeltoro #andrewgarfield #jacobelordi #tiktokmehizover

♬ original sound - Angel Garay

Las declaraciones de Garfield

En una entrevista reciente, Garfield reconoció su decepción: "Me entristeció no hacerlo, porque amo a Guillermo y a Oscar Isaac y a todo lo que él había reunido. Pero al conocer a Jacob sentí que quizá él necesitaba esa experiencia más que yo".

Aunque no ofreció detalles específicos sobre los compromisos que lo impidieron, admitió que su calendario ya estaba saturado con otros proyectos importantes y que la reprogramación del film lo dejó sin la ventana para participar.

Un gran éxito

Frankenstein es un largamente aguardado proyecto de Guillermo del Toro, quien lleva más de 20 años persiguiendo adaptar la novela "Frankenstein; or, The Modern Prometheus" (1818) de Mary Shelley.

Anunciado finalmente con respaldo de Netflix, el film cuenta ahora con Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, y Mia Goth, Christoph Waltz, entre otras figuras.

La producción se enfrentó a múltiples contratiempos, incluyendo el cambio de elenco, la redefinición del diseño de personaje para la criatura, y una revisión de fechas ante los retrasos por huelgas del sector. A pesar de ello, el director ha mantenido que el proyecto es "muy personal" y que el tono no es únicamente de terror, sino también profundamente emocional.

Mira también:

@emisorasunidas897

Panamá se arma con todo para enfrentar a Guatemala en eliminatorias mundialistas. . . #EliminatoriasMundialistas #Seleccion #Guatemala #Panama

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos