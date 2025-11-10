Por qué Andrew Garfield se retiró de Frankenstein

El actor británico Andrew Garfield, quien había sido anunciado para interpretar al icónico "monstruo" en la esperada adaptación cinematográfica de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, reveló que su salida del proyecto se debió principalmente a problemas de agenda causados por los retrasos derivados del parón de actores de Hollywood en 2023.
Garfield admitió sentirse "muy, muy decepcionado", pero señaló que entendía la situación y que estaba "feliz de que Jacob Elordi tomara el papel".
Un cambio que sacudió la producción
En los primeros meses de 2023, del Toro tenía ya definido el inicio del rodaje para febrero de 2024 con Garfield como parte del cast principal, lo cual incluía un extenso proceso de diseño para la Criatura, que había trabajado durante nueve meses con el actor como referencia para maquillaje y caracterización.
Sin embargo, debido al "Hollywood SAG-AFTRA strike" y otros conflictos de calendario, el cronograma del film se alteró significativamente, lo que hizo que la participación de Garfield se volviera inviable.
Del Toro explicó que, tras la salida de Garfield, tuvieron solo nueve semanas para rediseñar el aspecto de la criatura y preparar a Jacob Elordi para asumir el papel, lo que supuso una presión extrema en el departamento de efectos especiales.
Las declaraciones de Garfield
En una entrevista reciente, Garfield reconoció su decepción: "Me entristeció no hacerlo, porque amo a Guillermo y a Oscar Isaac y a todo lo que él había reunido. Pero al conocer a Jacob sentí que quizá él necesitaba esa experiencia más que yo".
Aunque no ofreció detalles específicos sobre los compromisos que lo impidieron, admitió que su calendario ya estaba saturado con otros proyectos importantes y que la reprogramación del film lo dejó sin la ventana para participar.
Un gran éxito
Frankenstein es un largamente aguardado proyecto de Guillermo del Toro, quien lleva más de 20 años persiguiendo adaptar la novela "Frankenstein; or, The Modern Prometheus" (1818) de Mary Shelley.
Anunciado finalmente con respaldo de Netflix, el film cuenta ahora con Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, y Mia Goth, Christoph Waltz, entre otras figuras.
La producción se enfrentó a múltiples contratiempos, incluyendo el cambio de elenco, la redefinición del diseño de personaje para la criatura, y una revisión de fechas ante los retrasos por huelgas del sector. A pesar de ello, el director ha mantenido que el proyecto es "muy personal" y que el tono no es únicamente de terror, sino también profundamente emocional.
