Kim Kardashian desata locura con su vestido transparente

Kim Kardashian fue fotografiada en una costa rocosa con un vestido gris completamente transparente en una serie de fotos publicadas en Instagram el viernes por la noche.
La estrella de la telerrealidad realzó sus curvas con el vestido ajustado, que dejaba ver toda su piel. Los tirantes finos del vestido largo caían sobre sus hombros, creando un look desenfadado.
En una foto, Kim Kardashian, de 45 años, estaba de pie frente a una villa privada en la playa y miraba hacia el océano en una postura reflexiva.
En otras instantáneas, se la ve bajando por una escalinata de piedra hasta el agua. En otra foto, la fundadora de Skims aparece con la mano izquierda sobre el pecho, mirando al cielo.
Acompañó la colección con un sencillo corazón gris. Los seguidores inundaron la sección de comentarios con elogios hacia las etéreas fotos de la actriz de "American Horror Story".
"¡Impresionante!", exclamó su hermana Khloé Kardashian, mientras que otro seguidor escribió: "¡Increíblemente hermosa! ???"
Las imágenes llegan en un momento crucial para Kim Kardashian, pues la serie All's Fair ha recibido duras críticas tras su estreno el pasado 4 de noviembre.
En Reino Unido, The Times opinó que "podría ser el peor drama televisivo de la historia", mientras que The Guardian lo calificó de "fascinantemente, existencialmente terrible": ambos periódicos le otorgaron cero estrellas de cinco.
No pasó el examen
Las fotos sensuales de Kim Kardashian se publicaron apenas unas horas antes de que revelara que había perdido el examen de abogacía del estado de California, cuyos resultados se dieron a conocer a los solicitantes el viernes a las 17:00 hora local.
"Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión", escribió. "Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación".
"Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!", añadió.
De acuerdo a People, el examen de abogacía de California se realiza solo dos veces al año, consta de cinco preguntas de ensayo de una hora de duración, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.
Kim Kardashian anunció su intención de convertirse en abogada en una entrevista con la revista Vogue en 2019, y posteriormente suspendió el examen preliminar de abogacía tres veces antes de aprobarlo finalmente en diciembre de 2021 .