 Demi Moore deslumbran con vestido transparente y sin ropa interior
Farándula

Demi Moore no deja nada a la imaginación con transparente vestido y sin nada abajo

La actriz asistió a la gala del LACMA 2025 con atrevido atendo robándose todas las miradas, pues resaltaba su perfecta anatomía.

Compartir:
Demi Moore, Instagram
Demi Moore / FOTO: Instagram

Demi Moore ha demostrado ser un icono de la moda en cualquier alfombra roja que pisa, sin dejar de ser fiel a su sentido femenino, elegante y sofisticado del estilo. 

Demi Moore dejó boquiabiertos a los asistentes a la gala anual de Arte y Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en su edición número 14.

La estrella, de 62 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido transparente de malla negra, decorado con bordados de flores coloridas. 

El vestido de cuello halter y ceñido al cuerpo ya es un básico de la actriz y, por supuesto, Gucci es una de sus marcas favoritas.

Demi Moore lució pendientes de plata y rojo rubí, una pulsera de plata y anillos serpenteantes. Llevaba el cabello recogido por encima del hombro con ondas gruesas y oscuras

Foto embed
Demi Moore - Instagram

Además de su impacto en la moda, Demi Moore está viviendo un renacer profesional con la película La Substancia, que recientemente se estreno en HBO MAX.

En esta cinta, interpreta a una ex ganadora del Oscar que, tras ser despedida de su programa de televisión por cumplir 50 años, descubre una misteriosa sustancia que le permite compartir el cuerpo de una mujer más joven (interpretada por Margaret Qualley).

Foto embed
Demi Moore - Facebook
Foto embed
Demi Moore - Facebook

En sus palabras

Demi Moore ha confesado que trabajar en esta película fue "un viaje increíble" y "un bálsamo curativo" para los mismos temas que aborda la trama.

"Me conmovió desde que leí el guion. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos", declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos