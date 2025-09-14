 Jenna Ortega deslumbra en los Emmy con su atrevido top de joyas
Jenna Ortega enciende la alfombra roja de los Emmy con su top de joyas sin nada abajo

La actriz de "Merlina" dejó a todos con la boca abierta con su propio naked dress con una espectacular silueta de Givenchy.

Jenna Ortega, Instagram
Jenna Ortega / FOTO: Instagram

La segunda temporada de Merlina, serie de Netflix producida por Tim Burton, ha hecho que el nombre de Jenna Ortega esté en todas partes.

Jenna Ortega rápidamente se ha colocado como uno de los talentos más importantes de la temporada de premios.

Esta vez, la actriz de raíces mexicanas y puertorriqueñas, vuelve a ser la estrella de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Uniéndose a nombres como Sydney Sweeney, Stephen Colbert, Tina Fey; entre otros, Jenna Ortega será una de las presentadoras de los Emmys 2025. 

Por lo tanto, su entrada no podía ser otra cosa más que triunfal, algo que, sin duda, consiguió a la perfección con uno de los estilismos más originales de la noche.

Ataviada con un look joya y un par de sandalias de plataforma, la actriz confirmó una vez más que, además de sus dotes actorales, uno de sus grandes fuertes es realizar una declaración estética que es difícil de ignorar.

Foto embed
Jenna Ortega Emmy - Instagram

La actriz de Wednesday le dio su propio giro al naked dress con una espectacular silueta de Givenchy. 

Con solo 22 años de edad, Jenna Ortega es una de las chicas del momento. Su papel en Miércoles ha conquistado a todo el planeta y, por supuesto, la estadounidense apuesta por la estética dark en sus apariciones públicas.

Foto embed
Jenna Ortega - Facebook

No habla español

Jenna Ortega se ha consolidado como una de las actrices jóvenes con mayor impacto en la cultura popular. 

Desde el estreno de su primera temporada de Merlina, en 2022, Ortega se ha encargado de reinventar a este clásico personaje del entretenimiento gótico y la comedia de terror, siendo, hasta ahora, una de sus actuaciones más memorables y reconocidas a nivel global.

No obstante, con la exposición mediática también han llegado las críticas, especialmente de aquellos que señalan a la actriz por no saber hablar español cuando, en ocasiones, se ha mostrado orgullosa de sus raíces latinas.

"Aunque me siento orgullosa y sé quién soy, cuál es mi crianza y mi historia con mi cultura, creo que he visto cierta frustración por no haber crecido en un país hispanohablante", señaló, revelando los motivos por los cuales, ante el ojo público, prefiere no hablar español: 
"Es difícil para mí no poder hablarlo, y me esfuerzo. Lo hago, hablo con mi papá en español, escribo, leo, pero soy muy insegura al hablar y no quiero ofender a nadie, y eso ha sido un punto muy delicado para mí", admitió.  

