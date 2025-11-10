 Extranjera Regala Flores a Ricardo Arjona en Guatemala
Farándula

Seguidora extranjera regala flores a Ricardo Arjona y comparte su experiencia en Guatemala

Una fan venezolana vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al entregarle flores al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona tras su concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Ricardo Arjona, Redes sociales
Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

Guatemala fue testigo de una de las escenas más conmovedoras durante la reciente visita de Ricardo Arjona a su país natal. Una fan venezolana, Andrea López, viajó desde Chile hasta Guatemala con un propósito claro: conocer al artista que ha marcado su vida con sus canciones.

Su sueño se hizo realidad al finalizar uno de los conciertos de la gira del intérprete de "Fuiste tú", cuando logró acercarse al cantante y entregarle un ramo de rosas.

El momento, ocurrido en las afueras del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue compartido por la propia seguidora en su cuenta de Instagram, donde publicó el video junto con un extenso mensaje de agradecimiento dirigido al artista.

"Corazones rotos con poquita fe pero Dios decidió lo que pasó! El mejor cierre de este viaje soñado es ese besito. Gracias por ser tan especial conmigo @ricardoarjona, por parar tu mundo un par de segundos para alegrarme la vida entera. Soy la venezolana loca que te persigue desde Chile, pero siempre voy a respetarte hasta que me vuelvas a llamar con la manito para que corra a abrazarte!", escribió Andrea con evidente emoción.

La fan también expresó su gratitud por haber vivido un momento tan especial junto a su ídolo, asegurando que ese instante fue "el mejor cierre de un viaje soñado". En las imágenes, se puede ver a Ricardo Arjona deteniéndose unos segundos para recibir el gesto con una sonrisa y agradecerle el detalle, mientras los presentes aplaudían y capturaban la escena.

Además del encuentro con el cantante, Andrea López aprovechó su visita para recorrer algunos de los lugares turísticos más emblemáticos del país. En sus redes sociales compartió fotografías desde Antigua Guatemala, donde posó entre calles empedradas y coloridas fachadas, así como desde el lago de Atitlán, en Panajachel, mostrando la belleza natural del destino que eligió para culminar su viaje.

El gesto de la seguidora conmovió a los fanáticos de Ricardo Arjona, quienes aplaudieron su determinación y la calidez con la que el artista correspondió. El video acumula cientos de reacciones y comentarios, muchos de ellos destacando la cercanía que el cantante mantiene con su público y el impacto emocional que provoca en sus admiradores alrededor del mundo.

Ricardo Arjona continúa siendo una de las figuras más queridas de la música latinoamericana, y su conexión con los fans se refleja en momentos como este, en los que la admiración y el cariño trascienden fronteras.

Para Andrea López, su paso por Guatemala quedará marcado no solo por los paisajes y la cultura, sino por haber cumplido el sueño de su vida: conocer a su ídolo y recibir de él una sonrisa y un gesto de agradecimiento.

