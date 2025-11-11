Xuxa, 62 años y sorprende con atrevida foto en topless

María da Graça Meneghel, mejor conocida como Xuxa, sorprendió al público, es una de las figuras de la música en Latinoamérica; además, es un ícono de belleza y sensualidad.
A sus 62 años, la cantante brasileña dejó con la boca abierta a sus miles de fans al compartir una sesión fotográfica que protagonizó para la revista Wow en su edición de aniversario.
Para conmemorar el décimo aniversario de la llegada del medio a Brasil, Xuxa aceptó un desafío que ha dado qué hablar: posar en topless, marcando un hito en su carrera y reafirmando su posición como ícono del espectáculo.
"10 años de belleza, 10 años de moda, 10 años de energía (...) y, por supuesto, yo, ¿verdad? Besos, besos, besos", reza la descripción del post en Instagram que ya acumula miles de likes y comentarios que valoraron su apuesta para esta colaboración junto a Wow.
El entorno elegido para la sesión fue el emblemático hotel Copacabana Palace, en Río de Janeiro, lugar en el que años atrás había protagonizado otras portadas.
"Diosa", "Xuxa, no necesitabas entregar nada y lo entregaste todo", "El tiempo pasa, las tendencias cambian, pero el brillo de la Reina sigue iluminando generaciones", "Reina siempre reina", fueron algunos de los comentarios de usuarios en internet.
Su carrera
Xuxa es sin duda alguna un ícono para la vida de todas las personas que crecieron de pequeñas viendo sus programas.
La artista brasileña supo atravesar fronteras y llegó a todo el mundo con su música, sus coreografías y su indiscutible carisma.
Comenzó su carrera como actriz y modelo a la edad de 14 años y luego, en 1986, realizó el programa Xou da Xuxa en TV Globo, conquistando a grandes y chicos.
En cuanto a su presente, a sus 62 años Xuxa se dedica a realizar grandes acciones benéficas, a través de su Fundación Xuxa Meneghel.
Las campañas que lidera y apoya no solo representan un trabajo altruista, sino una causa profundamente personal hacia la protección de los niños.
Además, es madre de una joven llamada Sasha que tiene 27 años y triunfa en su país como modelo e influencer.