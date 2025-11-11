Cristian Castro y Mariela Sánchez rompen antes de boda

El cantante mexicano Cristian Castro, hijo de la también actriz y presentadora Verónica Castro, vuelve a ocupar portadas y titulares de la prensa de espectáculos tras anunciarse el fin de su noviazgo con la modelo argentina Mariela Sánchez, con quien había confirmado una boda para febrero de 2026.
La ruptura llega apenas días después de que se difundiera un video del artista acompañado de otra mujer, lo que desencadenó rumores de infidelidad.
Según varios medios latinoamericanos especializados en espectáculos, el punto de quiebre se produjo luego de que Cristian fuera visto en Mendoza, Argentina, junto a una joven identificada como Marcela, quien lideraría un club de fans del cantante.
El programa argentino Puro Show reprodujo las imágenes, lo que generó inmediata repercusión.
Por su parte, Mariela Sánchez confirmó que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación, ya que Cristian se habría marchado de su casa días antes.
"La verdad que no sabía de esto... Estoy muy triste. Tengo la información de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video", declaró la modelo.
El compromiso que no será
Pocas semanas antes del escándalo, Cristian Castro había anunciado que contraería matrimonio con Sánchez en los primeros días de febrero de 2026.
Pero con la difusión del video, todo parece haberse venido abajo. La boda ya no figura como segura, y el ambiente entre la pareja habría colapsado tras el incidente.
Los medios también reportan que Mariela borró de sus redes sociales las fotos junto a Castro, lo que para algunos es una señal clara de que la ruptura es definitiva.
Un historial de altibajos
No es la primera vez que Cristian Castro se encuentra en medio de la controversia. Su vida sentimental ha estado marcada por rupturas públicas.
Esta vez, la supuesta infidelidad aparece justo cuando la pareja se preparaba para consolidar su compromiso. Los testigos entrevistados apuntan a que la joven que aparece con el cantante en las imágenes había tenido acceso privilegiado gracias al club de fans que lidera, lo que hace más complejo el panorama.
Hasta el momento, Cristian Castro no ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, Mariela Sánchez dejó entrever que no dará marcha atrás: "Esta vez sí es definitivo", según afirmaron medios que la entrevistaron.
