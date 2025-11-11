 Ricardo Arjona y su familia: Aventura en el volcán Pacaya
Farándula

Músicos y familia de Ricardo Arjona disfrutan de una aventura en el Volcán de Pacaya

El equipo y la familia de Ricardo Arjona aprovecharon un descanso entre presentaciones para disfrutar de una aventura en el Volcán de Pacaya.

Ricardo Arjona, Redes sociales
Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

El talento y la energía que rodean a Ricardo Arjona no solo se viven sobre el escenario. Este martes, integrantes del equipo técnico y músicos que acompañan al artista en su residencia "Lo que el Seco no dijo" disfrutaron de una jornada diferente: una aventura en cuatrimotos y caminatas por las faldas del Volcán de Pacaya, uno de los atractivos naturales más visitados de Guatemala.

A través de las historias de Instagram de la cuenta "Lo que el crew no dijo", se compartieron imágenes donde se observa al grupo recorriendo los senderos de lava solidificada, admirando las vistas del volcán y disfrutando del paisaje.

Ricardo Arjona - Redes sociales

En los clips se escucha de fondo el tema "Despacio que hay prisa" de Ricardo Arjona, ambientando el momento con un toque muy simbólico: calma y disfrute en medio del ritmo frenético de una gira exitosa.

Ricardo Arjona - Redes sociales

Las fotografías muestran al equipo sonriente, portando cascos y disfrutando del recorrido en vehículos todo terreno, una experiencia que se ha vuelto popular entre los turistas nacionales y extranjeros que visitan el Pacaya por sus paisajes únicos y su historia volcánica.

Unas horas antes compartieron que disfrutaron de un partido de fútbol, donde resaltó el hijo mayor del cantautor guatemalteco: Ricardo Arjona Jr. 

Un respiro entre conciertos

El descanso llega en medio de una agenda intensa para Ricardo Arjona y su equipo. La residencia "Lo que el Seco no dijo", que se realiza en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en el país.

Tras agotar sus primeras 23 funciones, el cantautor anunció recientemente cuatro nuevas fechas —11, 12, 13 y 14 de diciembre—, ampliando el total a 27 conciertos.

"Este staff fantástico, que viene de todas partes del mundo, luce feliz con este país. Orgulloso de ser chapín y feliz de quedarnos una semana más", escribió Arjona en sus redes sociales al confirmar la extensión del espectáculo, agradeciendo al público guatemalteco por su apoyo incondicional.

La puesta en escena "Lo que el Seco no dijo" representa la primera residencia musical de Arjona en su país natal, inspirada en el formato de Las Vegas, pero con una esencia profundamente guatemalteca.

El espectáculo combina elementos teatrales, narrativas personales y un recorrido por las canciones más icónicas del artista como "Mujeres", "Historia de taxi" y "El problema", junto a temas recientes que muestran su evolución artística.

Cada noche, la Gran Sala Efraín Recinos se llena de admiradores que viajan desde distintas partes del mundo para vivir una experiencia íntima, emocional y visualmente impactante.

