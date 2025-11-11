 Paris Jackson revela la perforación nasal por abuso de drogas
Farándula

Paris Jackson muestra la explícita perforación que le dejó el abuso de drogas en su nariz

La hija de Michael Jackson mostró los efectos del consumo de sustancias: "Tengo el tabique perforado".


Paris Jackson, Redes sociales
Paris Jackson / FOTO: Redes sociales

Paris Jackson se sinceró con sus fans a través de un video que publicó en Tiktok donde habló sobre las consecuencias de su consumo de drogas.

La actriz, modelo y cantante de 27 años se sinceró al mostrar la perforación en el tabique de su nariz causada por el consumo de sustancias. Esa es una marca permanente de una etapa que ella asegura que "arruinó" su vida.  

Con una mezcla de humor y seriedad, le mostró a su público el interior de esta parte de su cuerpo. Además, instó a no consumir ningún tipo de sustancias, como la que le produjo tal agujero.

"Y eso es por lo que piensan que es. No consuman drogas, niños", dijo.

@ohreallyentertainment

Paris Jackson confronts and confesses her demons. #fyp #help #support #sober #f

♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

Ella encendió la linterna de su celular e iluminó su fosa nasal, mostrando la parte estropeada de su tabique por haber consumido cocaína.

Si bien esta no es la primera vez que Paris Jackson habla sobre su adicción a los opioides y a las bebidas alcohólicas, fue un momento donde reivindicó sus casi "seis años sobria".

Y lo hizo con bastante humor, en específico cuando reveló detalles de su tabique "perforado".

Paris Jackson añadió que convive con este problema desde los 20 años y que afecta incluso a su profesión. Para ella, el silbido "es una molestia" cuando está en el estudio de grabación. "Podría pasar un fideo spaghetti por el agujero", bromeó.  

Foto embed
Paris Jackson - Instagram

Sobriedad

En enero de 2025, Paris Jackson cumplió cinco años sin consumir drogas ni alcohol. Algo que, asegura, la convirtió en una persona "completamente distinta". 

"Estaba loca. Loca de verdad. Pasé por mucha angustia adolescente. Y también estaba lidiando con mi depresión y mi ansiedad sin ninguna ayuda", contó a Rolling Stone.

Incluso confesó al mismo medio que llegó a hacerse autolesiones en "reiterados intentos de suicidio". Aquellas cicatrices, al igual que varias marcas de consumo, las tapó con tatuajes.

Todo cambió con su recuperación en una escuela terapéutica en Utah, Estados Unidos, experiencia que dijo fue "genial".

La compositora californiana nacida en 1998, afirmó en otra entrevista que a lo largo de su vida se ha sentido "juzgada" por su exposición pública.

"Supongo que se trata de aprender a ser amable contigo misma, porque esa es la persona con la que te vas a acostar cada noche. Y estoy trabajando en ello", dijo.

