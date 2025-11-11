Osmel Sousa revela sus 4 favoritas para Miss Universe 2025

El reconocido "Zar de la Belleza" sorprendió al público al elegir únicamente candidatas latinoamericanas entre sus preferidas para la corona universal.
El legendario Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, ha vuelto a ser tema de conversación tras revelar sus cuatro favoritas para el certamen de Miss Universe 2025.
En un video compartido por el creador de contenido @jenscastro en Instagram, Sousa mencionó sin titubear los nombres de las candidatas que, a su criterio, tienen todo para alzarse con la corona este año: Miss Venezuela, Miss México, Miss Nicaragua y Miss Cuba.
El breve clip, que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de los concursos de belleza, muestra al afamado preparador venezolano con su característico tono directo y seguro, destacando la fuerza de las representantes latinas en esta edición del certamen, que se celebra en Tailandia.
"¡Todas latinas!", expresó Osmel Sousa con entusiasmo, reafirmando su apoyo a las mujeres de la región que, según él, han demostrado elegancia, preparación y carisma en las etapas previas del concurso.
Osmel Sousa: el hombre que transformó la historia de los certámenes de belleza
Osmel Sousa, nacido en Cuba y nacionalizado venezolano, es una de las figuras más influyentes en la historia del Miss Venezuela y del mundo de los certámenes internacionales. Durante más de cuatro décadas, fue presidente de la Organización Miss Venezuela y el responsable de preparar a decenas de reinas que luego conquistaron títulos en Miss Universe, Miss World y Miss International.
Bajo su dirección, Venezuela se consolidó como una de las potencias más fuertes en el universo de la belleza, con siete coronas de Miss Universe, seis de Miss World y ocho de Miss International, entre otros logros. Sousa es reconocido por su ojo crítico, su disciplina extrema y su habilidad para moldear candidatas hasta convertirlas en verdaderas reinas de proyección internacional.
Las favoritas del Zar: cuatro latinas que brillan con fuerza
La elección de Miss Venezuela, Miss México, Miss Nicaragua y Miss Cuba como favoritas ha generado revuelo entre los seguidores del certamen.
Miss Venezuela, tradicionalmente una de las más fuertes en competencia, ha destacado este año por su impecable pasarela y dominio escénico.
Miss México ha impresionado en las preliminares con su oratoria y seguridad, características que suelen captar la atención de los jueces.
Miss Nicaragua, por su parte, llega con la expectativa de mantener el legado de Sheynnis Palacios, ganadora del Miss Universe 2023, mostrando una fuerte presencia y carisma natural.
Finalmente, Miss Cuba ha sido una de las sorpresas de esta edición, logrando posicionarse entre las favoritas del público por su elegancia y estilo contemporáneo.
Osmel y su legado en el mundo de la belleza
Aunque en los últimos años se ha mantenido más enfocado en su faceta mediática, con participaciones en televisión y redes sociales, Osmel Sousa continúa siendo una voz de autoridad en los concursos de belleza. Su criterio sigue teniendo gran peso entre expertos y fanáticos, y sus opiniones suelen anticipar las tendencias y posibles ganadoras.
El "Zar de la Belleza" no solo ha formado reinas, sino que también ha dejado una huella imborrable en la cultura latinoamericana, transformando el Miss Venezuela en un espectáculo televisivo emblemático y en una escuela de disciplina, glamour y excelencia.
