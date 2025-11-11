Vandalismo en la Tumba de Silvia Pinal: Detalles Impactantes

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, se dio a conocer que la tumba donde descansan sus restos fue objeto de robo y vandalismo, así lo informó su exasistente, Efigenia Ramos.
Justo cuando la familia de Silvia Pinal y el público se preparaban para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la legendaria actriz del Cine de Oro mexicano, su lugar de descanso final en el Panteón Francés de la Ciudad de México fue objeto de un atroz.
De acuerdo con su testimonio, al acudir al lugar para los arreglos del homenaje, se percató de que la tumba presentaba signos de saqueo, daño estructural y el robo de objetos que no fueron detallados.
"Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño... yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan... y eso que la de mi jefa está bien protegida", acusó Ramos.
Además, Efigenia señaló que no es la primera vez que se realizan este tipo de incidentes, ya que otras tumbas que se encuentran ubicadas en la misma zona también fueron afectadas.
"No fue la única ahí en esa calle, fueron varias", señaló. Y agregó que desde hace tiempo habían tomado medidas para preservar el lugar. "Tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó".
El adiós
Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser ingresada por una infección del tracto urinario que derivó en complicaciones pulmonares.
Un día después de su partida, su cuerpo fue trasladado al funeral que se organizó con gran solemnidad: desde el hospital a una funeraria en San Jerónimo, a la que acudieron familiares y amigos cercanos para despedir a la primera actriz.
En memoria de la actriz, se llevó a cabo una procesión por calles emblemáticas de la Ciudad de México hasta llegar al Palacio de Bellas Artes, donde se realizó un homenaje público al que asistieron familiares, autoridades y admiradores, rindiendo tributo a su legado en el cine, la televisión y el teatro mexicanos.
Finalmente, sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar del Panteón Jardín de San Ángel, en la Ciudad de México.