Competencia Trajes Regionales y Final Miss Universo 2025

La edición número 74 del certamen Miss Universo 2025 se realizará en Tailandia y ya tiene fechas definidas para los eventos más esperados. Se trata de la competencia de trajes regionales y la gran final de la coronación de la nueva reina.
Según el calendario oficial, la competencia de trajes regionales tendrá lugar el 19 de noviembre de 2025. Ese día, las candidatas de más de 100 países presentarán sus trajes nacionales en un desfile lleno de color, creatividad y simbolismo, donde cada una mostrará lo más representativo de su cultura.
Este evento se ha convertido en uno de los más populares del certamen, pues permite al público apreciar el talento de diseñadores y artesanos de todo el mundo. El mismo día también se llevará a cabo la competencia preliminar, en la que las participantes serán evaluadas en diferentes categorías que determinarán a las semifinalistas que avanzarán hacia la noche final.
Por otra parte, la gran final de Miss Universo 2025 está programada para el 20 de noviembre de 2025, en el Impact Challenger Hall, ubicado en la provincia de Nonthaburi, cerca de Bangkok. Esa noche se coronará a la nueva Miss Universo, quien sucederá a la actual reina Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca.
Más de Miss Universo
Durante la semana previa, las candidatas participarán en ensayos, entrevistas y actividades oficiales, que forman parte de la preparación para la gran noche. Tailandia, país anfitrión, se prepara para recibir a delegaciones de todo el mundo con una celebración que promete fusionar la elegancia del certamen con el esplendor de la cultura asiática.
La competencia de trajes regionales y la gala final son dos de los momentos más esperados por los fanáticos de los certámenes de belleza.
El primero por su espectacular despliegue de creatividad y orgullo nacional, y el segundo por la emoción de conocer a la nueva reina universal.