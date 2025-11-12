Filtran Audio del Nieto de Maribel Guardia Criticándola

Un nuevo capítulo en la disputa familiar de Maribel Guardia estalló tras la difusión de un audio en el que su nieto, el menor José Julián Figueroa se expresa con palabras muy duras sobre su abuela.
El programa mexicano Venga la Alegría difundió la grabación el 11 de noviembre de 2025, lo que provocó reacciones inmediatas tanto en el entorno familiar como en los medios.
En el fragmento reproducido se aprecia una conversación entre Imelda Garza Tuñón y su hijo José Julián, donde todo transcurre con normalidad hasta que la madre pregunta al niño: "¿Quieres volver a ver a tu abuela?". Entonces, el menor estalla diciendo:
"No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel". La madre le pide que "no diga eso" y suaviza la situación, tratando de calmarlo: "Está bien, mi amor, tranquilo. Nunca vayas a decir eso. Cuando seas grande puedes decidir si quieres o no verla. No lo digas así, ella tiene un corazón."
Actualmente, José Julián permanece bajo el cuidado de Imelda Tuñón, no obstante, la disputa por su custodia permanece, es por ello que Maribel Guardia se ha mantenido alejada del menor.
¿Qué dice ella?
Maribel Guardia, visiblemente afectada, pidió empatía a los medios al hablar de su situación:
"He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo. Pero hay un límite. Yo tengo un corazón, y esto me duele.", dijo la actriz.
El audio ha abierto varios debates: la protección de los derechos del menor en medio de disputas familiares mediáticas, el bienestar emocional del niño y la responsabilidad de los adultos a su alrededor.
Maribel Guardia aclaró que no tiene ningún tipo de resentimiento contra Imelda Tuñon, además de defender el vínculo que sostiene con su nieto José Julián sin importar todas las especulaciones que se generaron.
"A ese niño lo amo con toda mi alma. Si es que desde que nació, es un pedazo de mi hijo, tiene mi sangre. Daría parte de mi vida por José Julián con todo mi amor. Yo no le tengo ningún odio a Imelda. Para nada. Le pido a Dios que esté bien, porque sé que entre mejor esté ella, el niño va a estar maravillosamente bien. Y la veo muy bien. La veo con mucha energía y la veo bien, y eso me da gusto", dijo.