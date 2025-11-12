Huntr/x y Saja Boys brillarán en los MAMA Awards 2025

El universo de Kpop Demon Hunters está a punto de expandirse más allá de la pantalla. Las agrupaciones ficticias HUNTR/X y Saja Boys, protagonistas del fenómeno animado de Netflix y Sony Pictures, tendrán una presentación especial durante los MAMA Awards 2025, el evento musical más importante de Asia, que este año se celebrará en el Estadio Kai Tak de Hong Kong.
El anuncio fue confirmado por el productor Ma Du Sik, quien adelantó que la ceremonia contará con un espectáculo nunca antes visto que fusionará la animación con la actuación en vivo, llevando al escenario a los icónicos grupos del filme mediante una combinación de tecnología digital, proyecciones y la participación de artistas reales del K-pop.
"Estamos preparando un escenario original que difumina la línea entre la animación y la actuación en vivo a través de una colaboración oficial", explicó Ma Du Sik, destacando que esta propuesta busca ofrecer a los fans una experiencia completamente inmersiva.
¿Quiénes son HUNTR/X y Saja Boys?
En la trama de Kpop Demon Hunters, HUNTR/X y Saja Boys son dos bandas rivales que forman parte del vibrante mundo del K-pop, pero detrás de su glamour se oculta una historia de acción sobrenatural.
El filme sigue a un grupo de ídolos que, además de cantar y bailar, luchan secretamente contra demonios que amenazan la paz del mundo.
HUNTR/X está conformado por miembros con una estética oscura y poderosa, representando el lado rebelde y enigmático del K-pop, mientras que Saja Boys encarna la energía, carisma y estilo clásico de las boy bands coreanas.
Ambas agrupaciones se enfrentan en el escenario y en el campo de batalla, ofreciendo una mezcla de música, magia y tecnología que conquistó a la audiencia internacional.
Una fusión entre el K-pop y el cine animado
La película Kpop Demon Hunters se estrenó a inicios de 2025 en Netflix, producida en colaboración con Sony Pictures Animation, y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural.
Su mezcla de animación de alto nivel, historia fantástica y banda sonora interpretada por reconocidos idols del K-pop la posicionó como una de las cintas más vistas del año en la plataforma.
Ahora, con su llegada a los MAMA Awards 2025, el proyecto da un paso más al conectar el universo animado con el mundo real. Según reveló Lee Young-joo, productora del evento, ciertos ídolos del K-pop interpretarán en vivo a los personajes de las bandas, aunque aún no se han revelado los nombres de los artistas ni las canciones que formarán parte de la presentación.
"Las actuaciones de MAMA destacan porque ofrecemos experiencias que los fans no pueden ver en ningún otro lugar. Este año queremos sorprender con colaboraciones entre artistas y personajes que los espectadores aman", señaló Lee Young-joo al medio The Korea Herald.
MAMA Awards 2025: una edición histórica
Los MAMA Awards, organizados por el conglomerado CJ ENM desde 1999, celebran lo mejor del K-pop y la música asiática. Han pasado por ciudades como Los Ángeles, Singapur y Tokio, y este año regresan a Hong Kong después de siete años, reafirmando su estatus como uno de los eventos musicales más esperados del continente.
Con la participación de HUNTR/X y Saja Boys, los MAMA Awards 2025 prometen ser una edición memorable que combinará innovación tecnológica, cultura pop y la magia del K-pop, marcando un nuevo capítulo en la relación entre la animación y la música en vivo.
El espectáculo será transmitido a finales de noviembre y, según sus organizadores, "hará historia al llevar al escenario a los ídolos más extraordinarios que el público nunca imaginó ver fuera de la pantalla".
