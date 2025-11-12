 Mascota del portero guatemalteco deslumbra
Mascota del portero de la Selección de Guatemala se llevó todas las miradas en su arribo al país

Su mascota, un perro lleno de carisma, acaparó la atención de los presentes en el aeropuerto y de miles de internautas.

Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 - FFG
Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 / FOTO: FFG

El portero de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen, vivió un momento muy especial al llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora. Su fiel compañero de cuatro patas se convirtió en el verdadero protagonista de su llegada a Guatemala.

El arquero arribó al país para unirse a la concentración del combinado nacional, pero fue su perro quien se llevó todos los halagos y las miradas de los presentes. Mientras caminaba por la zona de llegadas, Hagen fue recibido con aplausos y muestras de cariño, aunque las cámaras y los celulares rápidamente apuntaron hacia su mascota, que desbordó simpatía y ternura entre los aficionados.

@bamban4726

NICHO HAGEN LLEGO A GUATEMALA 🇬🇹 El portero 🧤 se une a la Selección ⚽️ Hagen arribó este medio día a nuestro país y se une a la Selección dirigirá por le profe Tena, que buscará la clasificación al Mundial. #VamosGuate #chapines502🇬🇹 #viralgt #Gt #Hagen

♬ sonido original - FFG🇬🇹

Muchos destacaron lo bien que se veía el portero acompañado de su perro, con comentarios como "qué buena dupla" y "ese sí es un verdadero amigo". El momento se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron imágenes y videos del jugador junto a su mascota, resaltando la sencillez y cercanía del arquero con sus seguidores.

Para muchos, la escena mostró el lado más humano del guardameta, quien no dudó en sonreír y saludar a los fanáticos antes de partir al hotel de concentración. El equipo nacional se encuentra enfocado en sus próximos compromisos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos partidos decisivos en el horizonte.

Nicholas Hagen y su papel con la Selección de Guatemala

El primero será el 13 de noviembre frente a Panamá, un duelo fundamental para mantener vivas las aspiraciones de clasificación. Posteriormente, Guatemala enfrentará a Surinam el 18 de noviembre, también como local.

Hagen, pieza fundamental en el esquema defensivo, buscará mantener su portería en cero y aportar su liderazgo dentro del campo. Su regreso genera gran expectativa entre los aficionados, que confían en su experiencia internacional y su capacidad para responder en los momentos importantes.

¿Cuándo será la competencia de trajes regionales y final de Miss Universo 2025?

Desde Tailandia, sede oficial de esta edición, se confirmó cuándo se llevará a cabo la competencia de trajes regionales y la gran final.

A pocos días de su llegada, Nicholas Hagen también celebró un momento especial fuera del campo: su reciente matrimonio. El portero contrajo nupcias en una ceremonia íntima y se mostró feliz al iniciar esta nueva etapa junto a su pareja.

