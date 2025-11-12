Mi Pobre Angelito: Orquesta en Vivo Revive la Película

La Navidad llegará cargada de nostalgia, música y magia cinematográfica con el espectáculo "Home Alone Sinfónico", una experiencia única en la que la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) interpretará en vivo la banda sonora de la icónica película Mi Pobre Angelito (Home Alone), mientras el filme se proyecta en pantalla grande.
El evento se realizará los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2025 a las 19:30 horas, en el Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", uno de los recintos más emblemáticos de la capital. Los boletos tienen un costo de Q100 en todas las localidades, y la primera fecha ya está disponible a través de la página oficial osn.mcd.gob.gt/conciertos-de-la-orquesta, mientras que las demás se habilitarán en los próximos días.
El espectáculo promete transportar al público a la magia navideña que marcó generaciones, reviviendo la inolvidable música compuesta por John Williams, uno de los compositores más galardonados de Hollywood, creador de bandas sonoras legendarias como Star Wars, Jurassic Park y Harry Potter.
Una joya del cine navideño
Estrenada en 1990, Mi Pobre Angelito (Home Alone) se convirtió rápidamente en una de las películas más queridas de todos los tiempos.
Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, la cinta cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que, tras ser olvidado por su familia en Navidad, debe defender su casa de dos torpes ladrones.
Con su mezcla de humor, ingenio y espíritu navideño, la película se transformó en un clásico que cada diciembre reúne a millones de familias frente al televisor. La banda sonora, interpretada originalmente por la Orquesta Sinfónica de Londres, es uno de los elementos más recordados del filme.
Con Home Alone Sinfónico, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, busca acercar al público guatemalteco a las grandes producciones internacionales que combinan cine y música en vivo.
La OSN ha destacado por su compromiso con la promoción cultural y la difusión de la música sinfónica en Guatemala, ofreciendo cada año presentaciones que fusionan lo clásico con lo contemporáneo.
