Sara Curruchich interpreta canción de 'Cordillera de Fuego'

La cantautora maya kaqchikel Sara Curruchich presentó "Soplo de Fuego", una conmovedora canción escrita, compuesta e interpretada especialmente para Cordillera de Fuego, la más reciente producción del reconocido director Jayro Bustamante, autor de Ixcanul, Temblores y La Llorona.
La obra representa un encuentro entre dos de las voces más influyentes y representativas de Guatemala en el panorama internacional.
Mientras Bustamante continúa explorando a través del cine los temas de identidad, resistencia y justicia social, Curruchich aporta su lenguaje musical profundamente enraizado en la cosmovisión maya y en la defensa de los pueblos originarios.
Una canción nacida del corazón de la tierra
"Soplo de Fuego" es una pieza que combina los ritmos latinoamericanos con sonoridades ancestrales, fusionando versos en kaqchikel y español. La canción refleja la fuerza de la tierra, el poder volcánico del territorio y el espíritu de quienes resisten ante la adversidad.
"Volcán dentro de mí, voz mía volcán, ruge, ruge, chispeante mi pueblo, mi fuego", canta Curruchich en uno de los versos más poderosos del tema, evocando la energía interior que impulsa a los pueblos a mantener viva su memoria y su dignidad.
La pieza se integra como parte de la banda sonora oficial de Cordillera de Fuego, película que narra la historia de dos vulcanólogas que visitan comunidades indígenas para advertir sobre la formación de un nuevo volcán.
Durante su viaje, descubren no solo los peligros de la naturaleza, sino también las profundas heridas de la corrupción y la exclusión social que afectan a las comunidades ancestrales.
Un estreno internacional con sello guatemalteco
El estreno mundial de "Soplo de Fuego" tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025 durante la proyección oficial de Cordillera de Fuego en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina), uno de los eventos cinematográficos más importantes de América Latina.
Posteriormente, la película se presentó el 11 de noviembre en el Kolkata International Film Festival, en India.
El tema está disponible en todas las plataformas digitales y posteriormente contará con un teaser oficial que incluirá imágenes inéditas del filme, fortaleciendo su conexión visual y emocional con la obra de Bustamante.
Una alianza de arte, memoria y resistencia
Sara Curruchich, reconocida por su activismo y su música con mensaje social, ha llevado la voz de los pueblos mayas a escenarios internacionales, fusionando el arte con la reivindicación cultural. Por su parte, Jayro Bustamante continúa consolidándose como uno de los cineastas latinoamericanos más influyentes de su generación, abordando con profundidad temas de racismo, desigualdad y memoria histórica.
