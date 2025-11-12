Hyuna se desmaya en concierto: Impactante momento K-pop

La estrella de K-pop Hyuna, de 33 años, se desmayó en plena presentación el 9 de noviembre durante el festival Waterbomb Macao, en China, mientras interpretaba la canción Bubble Pop! sobre el escenario.
El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, donde se afirmó que la descompensación pudo deberse a la pérdida de 10 kilos en tan solo un mes.
Cuando la artista perdió el conocimiento, los bailarines corrieron a auxiliarla antes de que un guardia de seguridad la levantara y la retirara del escenario.
Tras el suceso, sus seguidores recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación por su estado de salud.
Después de ser atendida y recuperarse durante algunas horas, Hyuna recurrió a Instagram para dirigirse a sus seguidores y pedir disculpas por no poder terminar su actuación en el festival.
"Lo siento muchísimo... Aunque ha pasado poco tiempo desde mi última actuación, quería ofrecerles una gran actuación, pero no creo haber sido lo suficientemente profesional y para ser honesta, no recuerdo nada de lo que pasó", escribió en Instagram.
"Muchos fans de Macao vinieron... todos pagaron para ver este show, así que me siento muy apenada". También prometió "ganar más resistencia y trabajar duro de manera constante" para no decepcionar a sus admiradores.
"Gracias por acompañarme y alentarme desde que era joven, a pesar de mis defectos. Y estoy bien. No se preocupen por mí", concluyó.
Su salud
El incidente se produjo apenas días después de que Hyuna revelara públicamente un hecho preocupante: había perdido 10 kilos en tan solo un mes.
Como reportó la prensa local, la cantante publicó una foto en Instagram donde mostraba la cifra de 49 kg en la balanza. Dijo que se había esforzado por "cambiar el primer dígito" de su peso tras rumores de aumento y especulaciones sobre un posible embarazo tras su reciente matrimonio.
No obstante, la meta de Hyuna despertó inquietud en algunos de sus colegas. Way, exintegrante de la girlband Crayon Pop, dijo estar preocupada por el estado físico de Hyuna y cuestionó las "dietas extremas" que algunos artistas suelen practicar por la presión por el peso en la industria coreana.
El reciente desmayo de Hyuna podría haberse producido por este cambio; pero la artista ya tenía antecedentes médicos que también se relacionan con súbitas descompensaciones.