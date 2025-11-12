 Nodal evade preguntas sobre su boda religiosa: lo que dijo
Farándula

VIDEO. Nodal se muestra evasivo tras preguntas sobre boda religiosa

El cantante, quien se encuentra en Las Vegas por los Latin Grammy, reaccionó de forma inesperada al anuncio de boda religiosa que hizo Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Nodal, Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar se encuentra en Estados Unidos para su gira "Libre Corazón Tour" y durante una convivencia con sus fans, soltó una bomba sobre su relación con Nodal que nadie esperaba.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo dos años después de que Ángela y Nodal se casaron por lo civil.

La hija de Pepe Aguilar no dio más detalles sobre dónde sería el enlace; sin embargo, Nodal fue cuestionado sobre la reciente revelación de su esposa respecto a su boda religiosa, y él se mostró desconcertado.

"Ya estoy casado, ¿de qué hablan?", respondió al inicio en la entrevista publicada por Eden Dorantes.

@lorenarivera365

#greenscreenvideo #greenscreen así reaccionó Cristian nodal cuando le preguntaron por la boda religiosa en Mayo #angelaaguilar #cristiannodal

♬ sonido original - 𝓢𝓲𝓵𝓿𝓲𝓪 𝓡𝓲𝓿𝓮𝓻𝓪⭐️

Nodal finalmente confirmó boda y respondió desde Las Vegas, Nevada, durante los eventos de los Grammys, cómo imaginaba la ceremonia.

"Ah, la boda... claro... sí... (la imagino) bien mexicanota", expresó.

La reacción del intérprete de "Botella tras botella" provocó una ola de burlas y especulaciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados se leen:

"Le pasó como a Cazzu, se enteró por los medios que se va a casar por la iglesia", "Nodal ya pensaba separarse y Ángela apenas viene con la boda", "También era sorpresa para él", "Ángela se olvidó de invitarlo" y "No tiene ganas ni de hablar de Ángela".

La revelación

Ángela Aguilar anunció que por fin tendrá su boda religiosa con Christian Nodal: la pareja, quien hasta ahora está casada por el civil y de manera espiritual, se dará el "sí acepto" frente al altar en mayo de 2026.

El momento se volvió viral luego de que, durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar compartiera emocionada la noticia con sus seguidores. Entre risas, la joven dijo:

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia", dijo.

Mayo tiene un significado especial en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, debido a que fue en ese mes cuando comenzaron su romance y cuando se casaron en Italia.

