Sean Diddy Combs: Extiende su Estancia en la Cárcel

La fecha prevista para la liberación de Sean Diddy Combs fue postergada tras reportes sobre posibles infracciones a las reglas en la prisión donde cumple condena.
El rapero y productor musical, conocido también como P. Diddy, cumple una condena de 50 meses en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para asociación ilícita.
Según un reporte exclusivo de Page Six, Sean Diddy Combs no saldrá de la cárcel en la fecha inicialmente prevista.
El Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, confirmó que Combs deberá permanecer más tiempo tras las rejas. Su liberación estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero ahora se ha pospuesto hasta el 4 de junio de 2028.
De acuerdo con TMZ, Sean Diddy Combs habría tenido "problemas con los funcionarios de la prisión" por consumir alcohol casero, preparado con azúcar fermentada, refresco Fanta y manzanas.
Ante la polémica, su representante aseguró que el "único objetivo" del artista es "convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia".
Irreconocible
Sean Diddy Combs, de 55 años, fue captado por primera vez tras las rejas desde su arresto en 2024.
La exclusiva, obtenida por el portal TMZ, muestra al fundador de Bad Boy Records caminando por el patio del Instituto Correccional Federal en Fort Dix, en Nueva Jersey.
Las fotos mostraron a Sean Diddy Combs de buen humor mientras sonreía junto a algunos de sus compañeros reclusos en la prisión federal el sábado.
El magnate de la música fue visto vistiendo un conjunto deportivo gris y zapatillas, que combinó con un gorro a juego y un abrigo azul.
Sean Diddy Combs aparece con barba gris, cabello desarreglado disfrutando del aire otoñal durante la hora de recreo. Su apariencia ha causado impacto entre sus seguidores, que lo describen como "irreconocible" y "visiblemente envejecido".