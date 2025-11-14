 Sean Diddy Combs: Extiende su Estancia en la Cárcel
Farándula

Sean Diddy Combs extenderá su estancia en la cárcel por incumplir unas reglas

El rapero cumple una sentencia de 50 meses de prisión por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, tras ser absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y extorsión.

Compartir:
El cantante y actor estadounidense Sean 'Diddy' Combs, en una fotografía de archivo, EFE/PAUL BUCK
El cantante y actor estadounidense Sean 'Diddy' Combs, en una fotografía de archivo / FOTO: EFE/PAUL BUCK

La fecha prevista para la liberación de Sean Diddy Combs fue postergada tras reportes sobre posibles infracciones a las reglas en la prisión donde cumple condena.

El rapero y productor musical, conocido también como P. Diddy, cumple una condena de 50 meses en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para asociación ilícita. 

Según un reporte exclusivo de Page Six, Sean Diddy Combs no saldrá de la cárcel en la fecha inicialmente prevista.

El Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, confirmó que Combs deberá permanecer más tiempo tras las rejas. Su liberación estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero ahora se ha pospuesto hasta el 4 de junio de 2028.

De acuerdo con TMZ, Sean Diddy Combs habría tenido "problemas con los funcionarios de la prisión" por consumir alcohol casero, preparado con azúcar fermentada, refresco Fanta y manzanas.

Ante la polémica, su representante aseguró que el "único objetivo" del artista es "convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia".

Irreconocible

Sean Diddy Combs, de 55 años, fue captado por primera vez tras las rejas desde su arresto en 2024.

La exclusiva, obtenida por el portal TMZ, muestra al fundador de Bad Boy Records caminando por el patio del Instituto Correccional Federal en Fort Dix, en Nueva Jersey.

Las fotos mostraron a Sean Diddy Combs de buen humor mientras sonreía junto a algunos de sus compañeros reclusos en la prisión federal el sábado.

El magnate de la música fue visto vistiendo un conjunto deportivo gris y zapatillas, que combinó con un gorro a juego y un abrigo azul. 

Sean Diddy Combs aparece con barba gris, cabello desarreglado disfrutando del aire otoñal durante la hora de recreo. Su apariencia ha causado impacto entre sus seguidores, que lo describen como "irreconocible" y "visiblemente envejecido".

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos