 Miss Guatemala: Impactante Cambio de Look en Miss Universo
Farándula

¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universo

Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, encendió las redes tras aparecer en las actividades del Miss Universo con un radical cambio de look.

Compartir:
Raschel Paz, Raschel Paz
Raschel Paz / FOTO: Raschel Paz

Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, volvió a demostrar que sabe cómo robar cámara en cada aparición.  Durante las actividades previas al certamen, la representante chapina sorprendió con un radical cambio de look que generó conversación inmediata entre fans.

La joven llegó con una cabellera muy corta, un estilo completamente distinto al que había lucido durante toda la temporada de preparación. El look llamó tanto la atención que miles de seguidores comenzaron a preguntarse si realmente había cortado su melena o si se trataba de una peluca diseñada para impactar en sesiones fotográficas y presentaciones oficiales.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando la valentía de hacer una transformación tan arriesgada justo en la recta final del certamen.  Lo cierto es que Raschel demostró seguridad, presencia escénica y una clara estrategia para diferenciarse entre más de 80 candidatas.

Durante la pasarela de trajes de baño, la guatemalteca reafirmó por qué está en la lista de favoritas. Su porte, su dominio del escenario y la actitud con la que desfiló la colocaron entre los momentos más comentados del día.

Más de la Miss Guatemala

Varios seguidores destacaron que el nuevo look la hace ver más fresca, moderna y sofisticada, elementos que podrían favorecerla en las evaluaciones preliminares del concurso. La participación de Raschel en el Miss Universo 2025 ha sido una de las más seguidas por los guatemaltecos, quienes han mostrado un fuerte apoyo en votaciones digitales y redes sociales.

Su evolución, disciplina y estilo han sido parte de una narrativa que crece a medida que avanza la competencia.

Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?

Un hotel neoyorquino presentó un paquete inspirado en Mi Pobre Angelito 2, ideal para quienes desean vivir una escapada llena de nostalgia.

Con este cambio estético, la joven reina refuerza su imagen como una candidata versátil, segura y dispuesta a tomar riesgos con tal de dejar en alto el nombre de Guatemala.

La gran final del Miss Universo 2025 se celebrará el 20 de noviembre desde las tierras de Tailandia.

En Portada

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugast
Nacionales

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugas

11:36 AM, Nov 16
Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondot
Nacionales

Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo

12:00 PM, Nov 16
Portugal sella su pase al Mundial 2026t
Deportes

Portugal sella su pase al Mundial 2026

09:57 AM, Nov 16
¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universot
Farándula

¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universo

09:49 AM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos