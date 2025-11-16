Miss Guatemala: Impactante Cambio de Look en Miss Universo

Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, volvió a demostrar que sabe cómo robar cámara en cada aparición. Durante las actividades previas al certamen, la representante chapina sorprendió con un radical cambio de look que generó conversación inmediata entre fans.
La joven llegó con una cabellera muy corta, un estilo completamente distinto al que había lucido durante toda la temporada de preparación. El look llamó tanto la atención que miles de seguidores comenzaron a preguntarse si realmente había cortado su melena o si se trataba de una peluca diseñada para impactar en sesiones fotográficas y presentaciones oficiales.
En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando la valentía de hacer una transformación tan arriesgada justo en la recta final del certamen. Lo cierto es que Raschel demostró seguridad, presencia escénica y una clara estrategia para diferenciarse entre más de 80 candidatas.
Durante la pasarela de trajes de baño, la guatemalteca reafirmó por qué está en la lista de favoritas. Su porte, su dominio del escenario y la actitud con la que desfiló la colocaron entre los momentos más comentados del día.
Más de la Miss Guatemala
Varios seguidores destacaron que el nuevo look la hace ver más fresca, moderna y sofisticada, elementos que podrían favorecerla en las evaluaciones preliminares del concurso. La participación de Raschel en el Miss Universo 2025 ha sido una de las más seguidas por los guatemaltecos, quienes han mostrado un fuerte apoyo en votaciones digitales y redes sociales.
Su evolución, disciplina y estilo han sido parte de una narrativa que crece a medida que avanza la competencia.
Con este cambio estético, la joven reina refuerza su imagen como una candidata versátil, segura y dispuesta a tomar riesgos con tal de dejar en alto el nombre de Guatemala.
La gran final del Miss Universo 2025 se celebrará el 20 de noviembre desde las tierras de Tailandia.