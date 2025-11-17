 Tom Cruise Gana su Primer Oscar tras 45 Años de Carrera
Farándula

Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar

El actor fue homenajeado durante los Premios Governors 2025 con un Oscar Honorífico por su destacada contribución y legado en la pantalla grande.

Tom Cruise Oscar, Instagram
Tom Cruise Oscar / FOTO: Instagram

Tom Cruise recibió la noche del domingo un Oscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera,  durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood.  

El actor agradeció a quienes lo han inspirado al tiempo que prometió seguir defendiendo el cine. "Ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó el actor.

Fue el director mexicano Alejandro González Iñárritu quien le entregó el premio a Tom Cruise, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

Foto embed
Tom Cruise - EFE

"El cine me lleva por el mundo", declaró el actor, al tiempo que destacó la posibilidad de apreciar y respetar diferencias a través de este arte. "En ese teatro, reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y esa es la fuerza de esta forma de arte".

La ceremonia reunió a los protagonistas más representativos del último año y marcó la primera vez que Tom Cruise era distinguido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fuera del marco competitivo.

"Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy", admitió el protagonista de la franquicia Misión Imposible, quien eligió un esmoquin negro para la ocasión.

Más detalles

Tom Cruise suma cuatro nominaciones al Oscar en distintas categorías: Mejor Actor por Nacido el 4 de julio y Jerry Maguire, Mejor Actor de Reparto por Magnolia y Mejor Película como productor por Top Gun: Maverick.

A lo largo de su carrera, el actor construyó un repertorio asociado a éxitos como Negocios Riesgosos (1983), Nacido el 4 de julio (1989), Jerry Maguire (1996) y consolidó su perfil de acción con la saga Misión Imposible, iniciada en 1996 y cuyo más reciente episodio, Mission: Impossible — The Final Reckoning, llegó en 2025.

La franquicia se destacó por las arriesgadas secuencias de acción de la estrella, quien asumió desafíos como desplazarse suspendido por un cable o realizar saltos en motocicleta desde un acantilado en Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One.

Durante el homenaje, Tom Cruise pidió a todos los presentes que habían trabajado con él en algún proyecto que se pusieran de pie, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, "conocidas o desconocidas", que lo han inspirado y acompañado a lo largo de su carrera.

La próxima gala de los Premios Oscar está programada para el 15 de marzo de 2026, con la conducción de Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

El proceso de votación preliminar comenzará en diciembre y las nominaciones se harán públicas el 22 de enero.

