 Met Gala 2026: 'La Moda como Arte' es la Temática Anunciada
Farándula

MET Gala 2026: La temática para el próximo año será "La moda como arte"

El Costume Institute apostará por una mirada profunda al "cuerpo vestido", un diálogo entre moda y arte que promete una de las alfombras más conceptuales hasta ahora.

Compartir:
Met Gala, Instagram
Met Gala / FOTO: Instagram

La MET Gala, el evento anual de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), explorará el "Costume Art", indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

"El cuerpo está moldeado por las prendas, y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo", explicó el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.

El MET Gala se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera, del mismo tema, se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo de ese año hasta el 10 de enero de 2027.

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), incidió en que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario.

"Lo que conecta todos los departamentos curatoriales y lo que conecta todas y cada una de las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido", afirma Bolton sobre ese arte de la costura y el vestido.

"Es el hilo conductor de todo el museo, que es realmente la idea inicial de la exposición, esta epifanía: sé que a menudo se nos ha considerado el hijastro, pero, de hecho, el cuerpo vestido está en el centro de todas las galerías. Incluso el desnudo nunca está desnudo", continúa el curador. "Siempre está inscrito con valores e ideas culturales".

El Costume Institute apostará por una mirada profunda al "cuerpo vestido", un diálogo entre moda y arte que promete una de las alfombras más conceptuales hasta ahora.

La moda como arte

Su idea para "Costume Art" es insistir en la importancia del cuerpo, o "la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos". La moda, insiste, en realidad "tiene una ventaja sobre el arte porque trata de la experiencia vivida, encarnada".

Él ha organizado la exposición en torno a una serie de tipos de cuerpos temáticos, divididos a grandes rasgos en tres categorías. En ellas se incluyen cuerpos omnipresentes en el arte, como el clásico y el desnudo; otros tipos de cuerpos que a menudo se pasan por alto, como los cuerpos envejecidos y las mujeres embarazadas; y otros más universales, como el cuerpo anatómico.

Foto embed
Met Gala - Instagram

La exposición ‘Arte del Vestuario’ inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde "se exhibirán trajes que anteriormente nunca se han mostrado", indicó Max Hollein.

"Esta inauguración supondrá un hito importante en nuestra ambiciosa campaña sobre cómo mejoramos y transformamos el museo y cómo exhibimos nuestras colecciones", agregó el ejecutivo.

La muestra estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.

En Portada

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18
Fallo en Cloudflare provoca caída masiva de servicios web, afectando a millones de usuarios a nivel globalt
Tendencias

Fallo en Cloudflare provoca caída masiva de servicios web, afectando a millones de usuarios a nivel global

07:17 AM, Nov 18
Dos heridos y un muerto tras asalto a bus en ruta Interamericana t
Nacionales

Dos heridos y un muerto tras asalto a bus en ruta Interamericana

07:12 AM, Nov 18
Raphinha regresa a los entrenos grupales del Barçat
Deportes

Raphinha regresa a los entrenos grupales del Barça

07:27 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos