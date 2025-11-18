Met Gala 2026: 'La Moda como Arte' es la Temática Anunciada

La MET Gala, el evento anual de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), explorará el "Costume Art", indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.
"El cuerpo está moldeado por las prendas, y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo", explicó el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.
El MET Gala se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera, del mismo tema, se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo de ese año hasta el 10 de enero de 2027.
Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), incidió en que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario.
"Lo que conecta todos los departamentos curatoriales y lo que conecta todas y cada una de las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido", afirma Bolton sobre ese arte de la costura y el vestido.
"Es el hilo conductor de todo el museo, que es realmente la idea inicial de la exposición, esta epifanía: sé que a menudo se nos ha considerado el hijastro, pero, de hecho, el cuerpo vestido está en el centro de todas las galerías. Incluso el desnudo nunca está desnudo", continúa el curador. "Siempre está inscrito con valores e ideas culturales".
El Costume Institute apostará por una mirada profunda al "cuerpo vestido", un diálogo entre moda y arte que promete una de las alfombras más conceptuales hasta ahora.
La moda como arte
Su idea para "Costume Art" es insistir en la importancia del cuerpo, o "la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos". La moda, insiste, en realidad "tiene una ventaja sobre el arte porque trata de la experiencia vivida, encarnada".
Él ha organizado la exposición en torno a una serie de tipos de cuerpos temáticos, divididos a grandes rasgos en tres categorías. En ellas se incluyen cuerpos omnipresentes en el arte, como el clásico y el desnudo; otros tipos de cuerpos que a menudo se pasan por alto, como los cuerpos envejecidos y las mujeres embarazadas; y otros más universales, como el cuerpo anatómico.
La exposición ‘Arte del Vestuario’ inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde "se exhibirán trajes que anteriormente nunca se han mostrado", indicó Max Hollein.
"Esta inauguración supondrá un hito importante en nuestra ambiciosa campaña sobre cómo mejoramos y transformamos el museo y cómo exhibimos nuestras colecciones", agregó el ejecutivo.
La muestra estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.