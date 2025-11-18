 Omar Harfouch renuncia como juez de Miss Universo 2025
Farándula

Renuncia Omar Harfouch como juez de Miss Universo 2025

Nuevo escándalo en el Miss Universo 2025: El músico y empresario denunció falta de transparencia en el certamen.

Compartir:
Miss Universo, Instagram
Miss Universo / FOTO: Instagram

Omar Harfouch anunció su salida inmediata como miembro del jurado de Miss Universo 2025, alegando "falta de transparencia" y hasta "conflictos de intereses" en el proceso.  

A través de sus historias de Instagram, el empresario franco-libanés expresó su salida del concurso de belleza que tendrá lugar en Tailandia, manifestando "profunda confusión y preocupación" tras enterarse por las mismas redes sociales que un "jurado improvisado" fue seleccionado para elegir a las 30 semifinalistas de las 122 participantes.  

Según reveló, ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él, estuvo presente en esa evaluación preliminar.

Foto embed
Renuncia miembro de jurado de Miss Universe - Instagram

De acuerdo a sus declaraciones, los resultados de dicha selección permanecen "en secreto" y fueron gestionados por personas que no forman parte del panel oficial.

"Según la información que circula, este jurado extraoficial está compuesto por individuos con un potencial conflicto de intereses significativos debido a sus relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo, incluyendo la persona responsable de contar los votos y administrar los resultados, que constituye en un mayor conflicto de intereses", destacó el magnate en sus publicaciones.  

Conflicto de intereses 

Tras expresar su desacuerdo ante el comité del certamen, Omar Harfouch denunció que Miss Universo publicó una lista de nombres en Instagram sin especificar el rol que desempeñaron en la selección preliminar, lo que —según él— solo generó más confusión. 

"Luego de una conversación irrespetuosa con (el presidente) Raúl Rocha Cantú sobre el proceso de votación de Miss Universe, decidí renunciar y rechazar formar parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música que compuse para el evento", manifestó.

Hasta el momento, la Organización de Miss Universo no ha emitido declaraciones oficiales.

La renuncia de Harfouch se suma a un ambiente tenso dentro del certamen. La concentración de Miss Universo 2025 comenzó con fricciones entre ejecutivos de la MUO y los organizadores del país anfitrión, tensiones que se intensificaron en los últimos días.

Foto embed
Miss Universo - Instagram

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos