Omar Harfouch renuncia como juez de Miss Universo 2025

Omar Harfouch anunció su salida inmediata como miembro del jurado de Miss Universo 2025, alegando "falta de transparencia" y hasta "conflictos de intereses" en el proceso.
A través de sus historias de Instagram, el empresario franco-libanés expresó su salida del concurso de belleza que tendrá lugar en Tailandia, manifestando "profunda confusión y preocupación" tras enterarse por las mismas redes sociales que un "jurado improvisado" fue seleccionado para elegir a las 30 semifinalistas de las 122 participantes.
Según reveló, ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él, estuvo presente en esa evaluación preliminar.
De acuerdo a sus declaraciones, los resultados de dicha selección permanecen "en secreto" y fueron gestionados por personas que no forman parte del panel oficial.
"Según la información que circula, este jurado extraoficial está compuesto por individuos con un potencial conflicto de intereses significativos debido a sus relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo, incluyendo la persona responsable de contar los votos y administrar los resultados, que constituye en un mayor conflicto de intereses", destacó el magnate en sus publicaciones.
Conflicto de intereses
Tras expresar su desacuerdo ante el comité del certamen, Omar Harfouch denunció que Miss Universo publicó una lista de nombres en Instagram sin especificar el rol que desempeñaron en la selección preliminar, lo que —según él— solo generó más confusión.
"Luego de una conversación irrespetuosa con (el presidente) Raúl Rocha Cantú sobre el proceso de votación de Miss Universe, decidí renunciar y rechazar formar parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música que compuse para el evento", manifestó.
Hasta el momento, la Organización de Miss Universo no ha emitido declaraciones oficiales.
La renuncia de Harfouch se suma a un ambiente tenso dentro del certamen. La concentración de Miss Universo 2025 comenzó con fricciones entre ejecutivos de la MUO y los organizadores del país anfitrión, tensiones que se intensificaron en los últimos días.