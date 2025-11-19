Cruz Martínez vinculado a proceso por violencia a Alicia Villarreal

Después de un largo periodo de espera para conocer la resolución del caso, Cruz Martínez fue vinculado a proceso por violencia contra Alicia Villarreal.
El productor musical fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa.
Fue en febrero, que Alicia Villarreal y Cruz Martínez acapararon los titulares luego de que, durante uno de sus conciertos, la cantante hiciera la señal de auxilio, gesto que ocurrió pocos meses después de anunciar su separación del integrante de Kumbia Kings.
La escena generó una ola inmediata de apoyo por parte de sus seguidoras y de mujeres que condenaron cualquier forma de violencia en su contra.
El escándalo estalló cuando Alicia Villarreal procedió legalmente contra su ex y padre de sus hijos por los delitos de intento de feminicidio, robo y violencia familiar, confirmando además su divorcio en agosto de este año.
Este miércoles se dio a conocer la resolución de la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, quien impuso diversas medidas cautelares para proteger a Alicia Villarreal y un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria.
Entre las medidas cautelares impuestas, el líder de los Kumbia Kings tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal, así como acercarse a los lugares que su exesposa frecuente. Además, deberá presentarse cada 15 días ante las autoridades correspondientes..
¿Puede ir a la cárcel?
La clave del caso está en la gravedad de la acusación que aún pesa sobre Cruz Martínez. Según el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, "a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión".
Si al finalizar el periodo de investigación la fiscalía logra acreditar su responsabilidad, el ex integrante de Kumbia Kings podría enfrentar una sentencia considerable, aunque por ahora sigue en libertad bajo presunción de inocencia.
A través de su cuenta de Instagram, Cruz informó que el hecho de que lo vincularon a proceso, no significa que sea culpable.
"El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente".
Se dijo confiado en que el proceso se resolverá a su favor. "El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes".
El cantante informó que la Fiscalía desechó dos de los tres cargos que fue acusado. "Dos ( Feminicidio & Robo ) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad", escribió.
Y agregó que "apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar".