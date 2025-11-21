 Belinda y Cazzu: Juntas en Redes, ¡Fuego en Internet!
Belinda y Cazzu hacen arder las redes al posar juntas

Las cantantes se encontraron durante un evento de GQ y demostraron cercanía pese al pasado que las une con Christian Nodal.

Belinda y Cazzu, Instagram
Belinda y Cazzu / FOTO: Instagram

Luego de diversos rumores sobre un posible encuentro entre Cazzu y Belinda, el sueño de muchos fans se hizo realidad la noche del jueves.

Ambas acapararon miradas en la red carpet de la ceremonia de GQ México y Latinoamérica dedicada a celebrar a los Hombres del Año 2025 en la Ciudad de México.

Belinda y Cazzu dejaron claro durante un evento en Ciudad de México que, más que una enemistad, entre ellas existe empatía. Y no es para menos: ambas han enfrentado un escrutinio mediático intenso por haber sido pareja de Christian Nodal.

Belinda y Cazzu evento GQ - Instagram

El evento de la revista GQ reunió a figuras clave del entretenimiento, y ambas cantantes fueron galardonadas (junto con Alberto Guerra, Maluma, Diego Luna y Robinson Canó), por lo que el cruce entre ambas era prácticamente inevitable.

Y cuando por fin sucedió, el ambiente estuvo lejos de cualquier tensión: fue un momento cordial y relajado. La foto comenzó a circular de inmediato en plataformas como X, Instagram y TikTok, desatando una verdadera euforia digital.

Con una sonrisa de oreja a oreja y un abrazo, Belinda y Cazzu conversaron durante un evento. No solo dialogaron, sino que también posaron juntas ante los fotógrafos como si fueran grandes amigas, sin preocuparse por nada.

"Ellas se llevan bien", dijo una fuente que estuvo presente en la gala.

Belinda llegó a la alfombra con un look fiel a su estilo glamuroso y con un traje color rojo intenso. Cazzu, por su parte, apostó por un outfit edgy y vanguardista que reafirmó su identidad musical y estética.  

Aunque muchos imaginaron un conflicto entre ellas, la realidad es muy distinta a todo el drama que ha surgido. Belinda y Cazzu mantienen una relación cordial y basada en lo profesional.

Ambas lo han dejado claro en distintas ocasiones: no son amigas íntimas, pero tampoco existe tensión entre ellas. De hecho, se han mostrado admiración mutuamente en redes sociales.

Belinda y Cazzu - Instagram

Belinda, artista que ha brillado en la música, la actuación y la moda, atraviesa una de sus etapas más estables, con proyectos musicales y televisivos que la colocan nuevamente en el centro del entretenimiento latinoamericano.

Y Cazzu está viviendo una etapa muy intensa y transformadora. Tras su separación de Christian Nodal, ha hablado abiertamente de sentirse más libre y enfocada en su carrera y en su hija, Inti. Este año lanzó su álbum ‘Latinajes y está explorando una nueva identidad con una mezcla de géneros latinoamericanos.

