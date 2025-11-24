 Francia podría dejar Miss Universo por falta de transparencia
Farándula

Francia considera retirarse de Miss Universo tras falta de transparencia

Varias controversias han ensombrecido la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, con muchos cuestionando la integridad de la competencia.

Miss Francia, Facebook
Miss Francia / FOTO: Facebook

Miss Universo 2025 se vio empañado por varias controversias, convirtiéndolo en una de las ediciones más dramáticas en la historia del certamen de belleza.

Ahora, la organización de Miss Francia está reevaluando su participación en el certamen Miss Universo tras las recientes controversias en torno al evento.

El drama se desató en Tailandia, donde Miss México, Fátima Bosch, tuvo un enfrentamiento con la organizadora del evento, lo que provocó la renuncia de los jueces y el surgimiento de acusaciones de fraude.

Miss Francia, Eve Gilles, se solidarizó con Fátima levantándose para salir de la sala, pero finalmente volvió a sentarse en medio de la conmoción. Frédéric Gilbert, presidente de la organización de Miss Francia, expresó su preocupación por los acontecimientos, afirmando que estaban en "absoluta vigilancia" y a la espera de explicaciones.

Paris Match citó a Frédéric Gilbert diciendo: "Le dijimos (a Eve Gilles): ‘Si pasa lo más mínimo, tomaremos la decisión de retirarte de la competición y te irás a casa ’" .

Según informes, la controversia gira en torno al programa "Beyond The Crown", que supuestamente influyó en la selección de las 30 mejores de Miss Universo 2025. La organización de Miss Francia supuestamente admitió que desconocía la función del programa y ahora exige respuestas. Debido a la elevada cuota anual de licencia, están reconsiderando su participación.

Piden explicaciones

Según un informe de Paris Match del 21 de noviembre, la participación de Francia en Miss Universo está en duda, ya que la organización de Miss Francia está a la espera de explicaciones.  

"Todos pagamos una licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente ocultarlo. Puede haber errores. Pero ante esta serie de contratiempos, la Organización de Miss Universo tendrá que dar explicaciones", declaró la organización.

Debido a que renueva su licencia de Miss Universo cada año por una suma considerable —según se informa, tres o cuatro veces la de Miss Mundo, que ronda los 10.000 dólares por país participante—, la organización de Miss Francia se reserva el derecho de no renovar su participación en el concurso el próximo año:

"Cuando firmamos, más allá de las implicaciones financieras, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso. Si no hay explicaciones claras ni directrices más precisas, podemos cuestionarnos seriamente si continuar. Y sé que no somos los únicos; otros países se plantean las mismas preguntas", añadieron.

Según informes, otros países también cuestionan su participación, lo que presiona a la organización Miss Universo para que aborde los problemas y restablezca la transparencia y la equidad. 

Miss Francia - Instagram

