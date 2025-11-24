 Transformación Miss Colombia: Impactantes Retoques Estéticos
La impactante transformación de Miss Colombia tras retoques estéticos

Vanessa Pulgarín pasó un proceso de transformación antes de llegar a Miss Universo 2025, pero ¿Qué se hizo realmente para que su rostro luciera tan cambiado?

Miss Colombia, Instagram
Miss Colombia / FOTO: Instagram

Una de las grandes favoritas durante la gala de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, fue sin lugar a dudas Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025.

Su paso por el certamen de belleza desató una ola de comentarios en redes sociales, donde videos y fotografías destacaron la evolución, seguridad y presencia escénica de la representante colombiana.

Vanessa Pulgarín ha sido objeto de atención por la difusión de imágenes de su pasado, en las que se comparan sus rasgos actuales con los que tenía antes de someterse a procedimientos estéticos.

Foto embed
Miss Colombia - Instagram

¿Qué se hizo Miss Colombia? Es la pregunta que circula. Vanessa siempre ha sido hermosa, pero sin duda hay un antes y un después en su rostro.

De acuerdo con Dra. Haidy Villarraga, experta en cirugía plástica en Colombia, la joven recurrió a un retoque sutil que hoy hacen que su rostro se vea más armónico, perfilado y listo para competir a nivel mundial.

"✨ Cambios más probables:• Rinoplastia para definir dorso y punta.• Mentoplastia o perfilamiento con inyectables, porque esa línea mandibular está claramente más equilibrada.• Retoques suaves en contorno facial y labios, manteniendo su esencia natural", señala la experta.

Foto embed
Vanessa Pulgarín - Instagram

Entre los contenidos más comentados figura un clip compartido en la red X, donde aparece con 21 años postulándose como presentadora del canal musical HTV

@missfakeface_

antes y después de miss universe colombia 2025 Vanessa Pulgarin, crees que fue cun cambio radical? #missuniverse #antesydespuesmisscolombia #vanessapulgarin #missuniversecolombia #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ original sound - Ranvision 軟趴皮

Más sobre Miss Colombia

Vanessa Pulgarín, hija de Carlos Pulgarín y Dalila Monsalve Jiménez, nació en Medellín y actualmente estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Miss Colombia no es ajena al mundo de los reinados. En 2017 se había posicionado como Primera Finalista en el Concurso Nacional de Belleza, certamen en el que Laura González fue coronada y más tarde alcanzó el título de Virreina Universal en Miss Universo.

Foto embed
Vanessa Pulgarín Miss Colombia - Instagram

Ese mismo año, Pulgarín representó al país en Miss Internacional en Japón, donde sumó experiencia en tarimas internacionales.

Durante varios años vivió en Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia, donde participó en pasarelas, campañas y múltiples photoshoots que fortalecieron su carrera en el modelaje. 

Su elegancia, su porte y el dominio absoluto del escenario la posicionaron rápidamente como una de las favoritas del público durante el certamen de Miss Colombia.

