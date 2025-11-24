 Zootopia 2: Estrenos de la Semana y Sorpresas Impactantes
Zootopia 2 lidera los estrenos de la semana con grandes sorpresas

Los estrenos más esperados de la semana llegan con propuestas para todos los gustos, desde el suspenso y el terror hasta la comedia familiar.

Zootopia 2 / FOTO: Zootopia 2

Los estrenos de esta semana llegan recargados de emoción, suspenso, fantasía y humor familiar. Cuatro producciones muy esperadas debutan en salas y plataformas, cada una con propuestas completamente distintas que prometen captar la atención.

Desde el terror psicológico hasta la animación más querida de Disney, la cartelera se renueva con historias frescas que ya generan conversación y posicionamiento en buscadores por su alto interés global. "Quinografía" encabeza los estrenos con una propuesta intrigante. La cinta juega con elementos de thriller y drama, siguiendo a un protagonista que descubre que su vida está siendo documentada sin su consentimiento.

La película explora temas como la invasión a la privacidad, el límite entre la realidad y la ficción, y la obsesión digital por registrar cada momento. Su narrativa en capas, giros inesperados y estética estilizada la colocan como una de las producciones más comentadas de la semana, ideal para quienes buscan cine con tensión y profundidad.

Por otro lado, el terror llega con estruendo a través de "No alimentes a los niños", una historia que mezcla horror sobrenatural con crítica social.  La trama se centra en un grupo de menores que comienzan a mostrar comportamientos inquietantes después de que un misterioso alimento llega a sus manos.

Zootopia 2 te espera

Finalmente, la animación se roba los reflectores con "Zootopia 2", el esperado regreso de Judy Hopps y Nick Wilde.  La secuela profundiza en nuevas aventuras dentro de la vibrante metrópolis animal, introduciendo personajes, misterios y casos que amplían el universo original.

Con humor, valores familiares y mensajes actuales, la película promete conquistar a niños y adultos por igual.

El contenido paranormal también pisa fuerte esta semana con "Streaming paranormal", una propuesta que combina sustos con sátira del mundo digital.La película sigue a un grupo de creadores de contenido que deciden transmitir en vivo desde una casa presuntamente embrujada.

Emisoras  Escúchanos