Aleida Núñez cachetea a conductor en vivo: ¡Momentazo!

El nombre de Aleida Núñez ha estado acaparando lo titulares luego de protagonizar un polémico momento, que ya se hizo viral en las redes, durante una entrevista.
Todo sucedió en el programa de Youtube "Somo Batos". El video muestra a Aleida Núñez visiblemente alterada tras lo que calificó como cuestionamientos incómodos y fuera de lugar, lo que detonó una reacción inmediata de su parte.
Las imágenes muestran el momento exacto cuando la actriz se siente incómoda lo que hace que pierda la calma y reacciona con violencia después de lo que ella consideró una serie de preguntas ofensivas.
"¡No voy a estar soportando estos tratos!", externó la intérprete visiblemente molesta contra el creador de contenido tras brindarle una bofetada en el rostro y se marchó del set de grabación.
Por otro lado, el entrevistador se quedó en su lugar con una expresión de total asombro, ante la magnitud del problema en el que se vio envuelto.
El video no tardó en hacerse viral y las reacciones se hicieron presentes. Algunos usuarios defendieron a Aleida Núñez por reaccionar con dignidad antes preguntas que invadieron su privacidad; mientras otros condenaron la agresión señalando que la violencia nunca debe ser una forma de expresar el enojo.
Así mismo, otros aseguraron que se trató de un montaje para que la entrevista tuviera más relevancia.
"Hasta a mí me dolió", "Hasta le reseteo el windows", "Ay ni la rosa de Guadalupe tiene más falsas escenas que esta jaja", "Por poco y me creeo la actuación", "Para qué invitan gente naca, que tipa tan corriente", se lee.
¿Quién es Aleida Núñez?
Aleida Núñez es una actriz, modelo y cantante mexicana de largo recorrido en la televisión. Con una trayectoria que incluye telenovelas, teatro y cine, entre las que destacan producciones como: La fea más bella, Mañana es para siempre, Hasta el fin del mundo, Corazón guerrero y Cuando me enamoro.
La actriz mexicana se casó el pasado 15 de marzo en la Parroquia de San Agustín, Ciudad de México, con un hombre de origen francés llamado Martín Babilotte.
La ceremonia se llevó a cabo durante la mañana y, contrario a otros artistas mexicanos, la artista permitió el acceso a medios de comunicación para que fueran testigos de su promesa de amor.
Los enamorados llegaron a bordo de un carro clásico y caminaron juntos al altar, no sin antes conceder unas palabras para el reportero Eden Dorantes.
"Estamos emocionados, nerviosos, agradecidos con la vida, muy felices", expresó Aleida a los medios presentes antes de entrar a la ceremonia. "Tengo que llegar a misa", añadió entre risas.