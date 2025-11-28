 Fallece la presentadora guatemalteca Raquel Escalante
Farándula

Confirman el deceso de la presentadora guatemalteca Raquel Escalante

El fallecimiento de la presentadora guatemalteca Raquel Escalante falleció, conmocionó al mundo del espectáculo nacional.

Raquel Escalante, Raquel Escalante
Raquel Escalante / FOTO: Raquel Escalante

La presentadora guatemalteca Raquel Escalante falleció, según dieron a conocer distintos medios de comunicación, dejando un profundo vacío entre seguidores. La joven comunicadora se convirtió en un símbolo de resiliencia en Guatemala gracias a la forma abierta, positiva y transparente con la que compartió su proceso contra el cáncer.

Durante varios años, la comunicadora guatemalteca enfrentó la enfermedad con una actitud admirable.  Sus publicaciones mostraban no solo las etapas más difíciles del tratamiento, sino también los momentos de esperanza, los avances y el constante deseo de seguir adelante.

Siempre transmitió ánimo, incluso en los días más complicados, motivando a miles de personas que encontraban en ella una fuente de inspiración y valentía. En redes sociales, la presentadora se encargó de documentar su camino con sinceridad y empatía, relatando cómo vivía cada fase de su batalla.

Sus mensajes estaban llenos de fuerza, amor y agradecimiento hacia quienes la acompañaban.  Esta cercanía con su comunidad digital la hizo crecer como figura pública, destacando no solo por su profesionalismo en la televisión, sino por su calidad humana.

La noticia de su fallecimiento generó inmediato impacto. Usuarios, amigos y colegas han lamentado profundamente su partida, recordándola como una mujer joven, entusiasta y con una determinación admirable.

Los mensajes de cariño no se han hecho esperar: desde palabras de condolencia hasta fotografías y videos que muestran momentos alegres de su carrera y de su vida personal. Raquel Escalante no solo deja un legado como presentadora, sino como una voz que normalizó hablar de la enfermedad desde la honestidad, sin perder la esperanza.

Su historia tocó a miles de personas que siguieron cada actualización, celebraron sus avances y la acompañaron en silencio en los momentos más duros. Hoy, Guatemala despide a una figura que, pese a su juventud, logró dejar huella en miles de personas.

Su lucha incansable contra el cáncer será recordada como un ejemplo de amor por la vida y de fuerza inquebrantable.

