 Fallece Conrado Osorio: Actor luchó valientemente contra el cáncer
Farándula

Muere el actor Conrado Osorio tras una batalla contra el cáncer

El artista colombiano de "Clase 406" y "La Fea Más Bella" compartió en redes sociales su dura lucha contra cáncer de colon con metástasis.

Conrado Osorio, Instagram
Conrado Osorio / FOTO: Instagram

La farándula de nuevo se viste de luto tras darse a conocer la muerte de Conrado Osorio, a los 49 años, un reconocido actor colombiano que participó en telenovelas mexicanas como "Clase 406" y "La Fea Más Bella".

Conrado Osorio tuvo una larga batalla contra el cáncer, pero a penas en septiembre de 2025 se informó que tenía metástasis.

El histrión tenía la esperanza de salir delante de su enfermedad por lo que se sometió a una cirugía para quitarle 55 ganglios linfáticos.

La noticia de la muerte de Conrado Osorio fue confirmada gracias al mensaje que su hermano el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio, compartió en Instagram. En él, además de expresar su dolor, dejó claro el lazo tan cercano que los unía.

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje"Jhon Jairo OsorioHermano del actor Conrado Osorio

En una segunda publicación, agregó: "Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital... ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano".

Sobre su carrera

Conrado Osorio fue un actor colombiano (nacido en Ecuador y consolidado profesionalmente en Colombia) que dejó huella en telenovelas mexicanas y producciones internacionales. Su nombre se volvió familiar para el público en México gracias a su paso por "Clase 406" y "La fea más bella", dos títulos que hoy resuenan con fuerza entre quienes crecieron viéndolo en pantalla.

En 1999, se mudó a México en busca de nuevas oportunidades, y esa decisión marcó su camino en la industria.

Conrado Osorio - Instagram

Su debut en la televisión mexicana llegó con "Clase 406", la exitosa producción juvenil que impulsó a decenas de talentos hacia el primer plano. Después vinieron

  • "Amarte es mi pecado"
  • "La fea más bella"
  • "Pasión"
  • "En nombre del amor",

y proyectos de alto impacto como "La Viuda Negra" y "La Reina del Sur", donde su presencia reforzó el sello de actor versátil y disciplinado. Entre México, Colombia y otras plazas, Conrado construyó una trayectoria que lo convirtió en un referente de casting para personajes intensos y con matices.

Emisoras  Escúchanos