Daddy Yankee demanda a su exesposa y Raphy Pina

Ramón Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, ha presentado una demanda federal en Puerto Rico contra su exmanager y compadre, Rafael 'Raphy' Pina, y su exesposa Mireddys González, entre otros.
La demanda, que fue interpuesta el sábado, acusa a los demandados de manipulación fraudulenta en relación con los derechos de autor de al menos 15 canciones exitosas del reguetonero.
Según la demanda, Pina y su círculo cercano se registraron como coautores de varias canciones sin haber realizado contribuciones creativas o autorizadas, lo que resultó en una apropiación indebida de regalías y derechos de autor.
Las canciones en disputa incluyen éxitos como "Todo comienza en la disco", "Zum, zum, zum", "Llevo tras de ti", "De vuelta pa' la vuelta", y otras que marcaron hitos importantes en la carrera de Daddy Yankee.
El artista alega que nunca autorizó a Raphy Pina para ser acreditado como coautor en ninguna de estas canciones y que las modificaciones a los registros de autoría fueron parte de un esquema de fraude.
En la demanda, se afirma que Pina, con la colaboración de Mireddys González (su exesposa y socia en el negocio) y otros colaboradores, manipuló y tergiversó la información legal para apropiarse de derechos sobre canciones que, según el cantante, nunca le pertenecieron.
Daddy Yankee subraya que, aunque en algunos casos aceptó que Pina recibiera un porcentaje de regalías por su rol como su manager, en ningún momento hubo un acuerdo para reconocerlo como coautor en los mencionados temas.
Fraude y violación de leyes federales
Además de las acusaciones de fraude, Daddy Yankee ha citado la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de los Estados Unidos (RICO Act) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico en su demanda.
El artista sostiene que el esquema de apropiación indebida de derechos de autor no fue un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio de manipulación con la intención de obtener ingresos de manera ilícita.
La demanda no solo busca la reparación de los daños económicos sufridos, sino también la corrección oficial de los registros de autoría y la devolución de los derechos de autor que fueron mal asignados.
En términos de la indemnización, Daddy Yankee ha solicitado al menos $3 millones en daños y perjuicios, y la restitución de los derechos sobre las canciones involucradas.
Esto incluiría la corrección de los registros en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, así como en las principales organizaciones de gestión de derechos de ejecución musical, como BMI, ASCAP y SESAC. Además, la demanda también busca que los acusados cubran los costos del proceso judicial y de los abogados involucrados.
La posible implicación de Raphy Pina
Raphy Pina, el reconocido productor y empresario musical, ya se ha visto envuelto en problemas legales en el pasado, incluido un encarcelamiento por cargos de posesión ilegal de armas.
Esta nueva demanda podría tener repercusiones significativas para su carrera, especialmente si se demuestra que su conducta fue parte de un esquema más grande de fraude.
La acusación de Daddy Yankee podría incluso poner en peligro la libertad de Pina, dado que se le acusa de violar leyes federales de crimen organizado.
Este caso también arroja luz sobre la relación profesional y personal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, quien, además de haber sido su socia en la gestión de su carrera, ha estado involucrada en la administración de sus intereses musicales.
Aunque no está claro en qué medida González participó directamente en las maniobras fraudulentas, la demanda la menciona como parte del grupo que facilitó las acciones ilegales de Pina.
Un capítulo oscuro en la carrera de Daddy Yankee
Este escándalo pone en evidencia un lado menos conocido de la industria de la música, donde las disputas sobre derechos de autor y regalías pueden volverse complejas y conflictivas. Para Daddy Yankee, quien ha sido un referente del reguetón a nivel mundial, este proceso legal no solo busca compensación económica, sino también la restauración de su legado como creador y titular de sus obras.
El proceso podría prolongarse por meses o años, mientras se resuelven los detalles legales y financieros de esta disputa.
