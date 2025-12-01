Deanna Melillo celebra cumpleaños en diminuta tanga

La generadora de contenido guatemalteca, Deanna Melillo, volvió a ser el centro de atención en redes sociales. Lo anterior, tras publicar una serie de imágenes para celebrar su cumpleaños de una forma muy provocadora.
La joven compartió fotografías cargadas de sensualidad, pero hubo una que se robó todas las miradas. Aparece posando con una diminuta tanga negra que deja al descubierto parte de sus atributos traseros, justo donde sostiene un llamativo pastel.
La instantánea rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y comentarios de sus seguidores. En su publicación, Melillo aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días.
La creadora de contenido destacó que este año ha sido uno de los más especiales de su vida, no solo por su cumpleaños, sino también por uno de los eventos más importantes que ha protagonizado recientemente. Su boda celebrada hace unos días en Puerto Barrios, Izabal. La ceremonia reunió a familiares, amigos e influencers, en una celebración que destacó por su ambiente emotivo y los detalles que enamoraron a los asistentes.
El cumpleaños de Deanna llega en medio de un momento de gran actividad en sus redes sociales. La joven ha mantenido un ritmo constante de publicaciones, colaboraciones y contenido lifestyle que la ha posicionado como una de las creadoras más seguidas y comentadas en Guatemala.
Su estilo, su cercanía con el público y su presencia constante en plataformas digitales han sido claves para su crecimiento.
Las fotografías compartidas por Melillo no solo mostraron su figura, sino también el tono divertido y atrevido con el que decidió festejar un año más de vida. El atuendo negro que lució en la imagen más comentada resalta su silueta y reafirma su confianza para posar con seguridad ante sus miles de seguidores.
Como suele suceder, los usuarios no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de elogios y felicitaciones.