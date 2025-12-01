50 Mejores Restaurantes de LATAM: Evento en Guatemala

La ciudad colonial de Antigua Guatemala se prepara para ser el epicentro de la gastronomía latinoamericana al recibir la prestigiosa ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que se celebrará por primera vez en este emblemático destino.
El evento, que reúne a los chefs más destacados de la región, promete varios días de intensas actividades culturales y gastronómicas que culminarán con la revelación de los mejores restaurantes de América Latina el 2 de diciembre de 2025.
Un evento de prestigio mundial
Antigua Guatemala se vestirá de gala para recibir a chefs, expertos y medios internacionales que participarán en una serie de eventos que celebran lo mejor de la cocina de la región.
En esta edición, el esperado ranking se dará a conocer en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, en el majestuoso Santo Domingo del Cerro, uno de los lugares más icónicos de la ciudad.
"Un legado en cada plato" es el lema del evento, que arranca oficialmente el 1 de diciembre con una serie de actividades paralelas que incluirán charlas, cenas colaborativas y foros. Entre los más destacados se encuentra el foro #50BestTalks, que reunirá a chefs y expertos gastronómicos de toda Latinoamérica para debatir sobre temas cruciales como la sostenibilidad, la identidad culinaria y el futuro de la gastronomía de la región.
Este evento ofrecerá una plataforma única para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los restaurantes latinoamericanos en el contexto global.
Gastronomía y cultura se fusionan
Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de las Signature Sessions, una serie de colaboraciones exclusivas entre chefs de los mejores restaurantes locales de Antigua y renombrados chefs internacionales.
Estas cenas, de carácter íntimo y experimental, permitirán a los comensales vivir una experiencia culinaria única que refleja el intercambio creativo entre las distintas cocinas de la región.
La elección de los restaurantes ganadores será el resultado de la votación de un panel de 300 expertos gastronómicos, quienes han seleccionado sus diez experiencias culinarias favoritas de los últimos 18 meses. Esta votación anónima garantiza la imparcialidad y la calidad de los restaurantes reconocidos en el ranking.
Premios y reconocimientos especiales
En la ceremonia del 2 de diciembre, no solo se dará a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, sino que también se entregarán varios premios especiales. Entre los más esperados se encuentran el galardón a la Mejor Chef Femenina, el Icon Award, y el premio Estrella Damm Chefs’ Choice que reconoce la votación de los propios chefs sobre sus colegas más destacados.
Este año, por primera vez, se entregará el premio Champions of Change, un reconocimiento que busca honrar a aquellos chefs y restauradores que promueven un impacto positivo en sus comunidades a través de iniciativas sociales y sostenibles.
Un calendario lleno de actividades
El programa del evento está diseñado para ofrecer una experiencia única a los asistentes, con actividades que incluyen cenas de gala, charlas, y otras experiencias exclusivas. Entre los eventos destacados se encuentran:
· Cena de Bienvenida: La Ermita de la Santa Cruz | 30 de noviembre
· #50BestTalks: Jardín de Clio’s, Antigua Guatemala | 1 de diciembre
· Chef’s Feast: Villa Bokeh | 1 de diciembre
· Ceremonia de Premiación: Santo Domingo del Cerro | 2 de diciembre
Este evento no solo pone en el mapa a Antigua Guatemala como un destino gastronómico de primer nivel, sino que también permite a los asistentes disfrutar de la rica cultura de la ciudad, su historia y su cocina local.
