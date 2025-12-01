 50 Mejores Restaurantes de LATAM: Evento en Guatemala
Farándula

Latin America's 50 Best Restaurants: calendario y detalles del evento que se realiza en Antigua Guatemala

Antigua Guatemala es sede de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025. Conoce los detalles y dónde puedes ver la transmisión.

Compartir:
Latin America’s 50 Best Restaurants, Redes sociales
Latin America’s 50 Best Restaurants / FOTO: Redes sociales

La ciudad colonial de Antigua Guatemala se prepara para ser el epicentro de la gastronomía latinoamericana al recibir la prestigiosa ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que se celebrará por primera vez en este emblemático destino.

El evento, que reúne a los chefs más destacados de la región, promete varios días de intensas actividades culturales y gastronómicas que culminarán con la revelación de los mejores restaurantes de América Latina el 2 de diciembre de 2025.

Un evento de prestigio mundial

Antigua Guatemala se vestirá de gala para recibir a chefs, expertos y medios internacionales que participarán en una serie de eventos que celebran lo mejor de la cocina de la región.

En esta edición, el esperado ranking se dará a conocer en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, en el majestuoso Santo Domingo del Cerro, uno de los lugares más icónicos de la ciudad.

"Un legado en cada plato" es el lema del evento, que arranca oficialmente el 1 de diciembre con una serie de actividades paralelas que incluirán charlas, cenas colaborativas y foros. Entre los más destacados se encuentra el foro #50BestTalks, que reunirá a chefs y expertos gastronómicos de toda Latinoamérica para debatir sobre temas cruciales como la sostenibilidad, la identidad culinaria y el futuro de la gastronomía de la región.

Este evento ofrecerá una plataforma única para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los restaurantes latinoamericanos en el contexto global.

Gastronomía y cultura se fusionan

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de las Signature Sessions, una serie de colaboraciones exclusivas entre chefs de los mejores restaurantes locales de Antigua y renombrados chefs internacionales.

Estas cenas, de carácter íntimo y experimental, permitirán a los comensales vivir una experiencia culinaria única que refleja el intercambio creativo entre las distintas cocinas de la región.

La elección de los restaurantes ganadores será el resultado de la votación de un panel de 300 expertos gastronómicos, quienes han seleccionado sus diez experiencias culinarias favoritas de los últimos 18 meses. Esta votación anónima garantiza la imparcialidad y la calidad de los restaurantes reconocidos en el ranking.

Premios y reconocimientos especiales

En la ceremonia del 2 de diciembre, no solo se dará a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, sino que también se entregarán varios premios especiales. Entre los más esperados se encuentran el galardón a la Mejor Chef Femenina, el Icon Award, y el premio Estrella Damm Chefs’ Choice que reconoce la votación de los propios chefs sobre sus colegas más destacados.

Este año, por primera vez, se entregará el premio Champions of Change, un reconocimiento que busca honrar a aquellos chefs y restauradores que promueven un impacto positivo en sus comunidades a través de iniciativas sociales y sostenibles.

Un calendario lleno de actividades

El programa del evento está diseñado para ofrecer una experiencia única a los asistentes, con actividades que incluyen cenas de gala, charlas, y otras experiencias exclusivas. Entre los eventos destacados se encuentran:

·         Cena de Bienvenida: La Ermita de la Santa Cruz | 30 de noviembre

·         #50BestTalks: Jardín de Clio’s, Antigua Guatemala | 1 de diciembre

·         Chef’s Feast: Villa Bokeh | 1 de diciembre

·         Ceremonia de Premiación: Santo Domingo del Cerro | 2 de diciembre

Este evento no solo pone en el mapa a Antigua Guatemala como un destino gastronómico de primer nivel, sino que también permite a los asistentes disfrutar de la rica cultura de la ciudad, su historia y su cocina local.

La transmisión en vivo de la ceremonia de premiación puedes verla en: 

Mira también:

@emisorasunidas897

Luces Campero : un espectáculo en el cielo que reúne a miles de guatemaltecos. . . #LucesCampero #Navidad2025 #ShowdeLuces

♬ Christmas Is Coming - DM Production

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos