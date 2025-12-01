 Stranger Things 5: Revelan Detalle Oculto que Sorprende
Farándula

Stranger Things 5: detalle oculto de la nueva temporada genera sensación en redes sociales

Un detalle en el primer episodio de la temporada cinco ha llamado la atención de millones de seguidores de la serie.

Stranger Things, Redes sociales
Stranger Things / FOTO: Redes sociales

Los seguidores de Stranger Things han tenido mucho de qué hablar desde que se estrenó la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, pero un detalle oculto en el primer episodio ha llamado particularmente la atención de los fans: un número de teléfono en un cartel de desaparecida de Eleven.

Este pequeño detalle ha generado una gran sensación en redes sociales, ya que al marcar el número aparece un inquietante mensaje que conecta aún más la ficción con la realidad de Hawkins.

Un detalle que conecta a la serie con la vida real

Después de más de tres años de espera, los fans por fin pudieron disfrutar de la primera parte de la temporada final de Stranger Things, una entrega que promete cerrar la trama de manera emotiva y épica.

Como siempre, los creadores de la serie se han encargado de incluir múltiples guiños y referencias a lo largo de los episodios, especialmente para los más atentos.

En el primer episodio de Stranger Things 5, un cartel de desaparecida de Jane Hopper (Eleven) es visible en la pantalla, mostrando un número de teléfono que parece ser ficticio, como suelen serlo los números de contacto que se presentan en las series o películas. Sin embargo, este número es todo lo contrario: es completamente real.

Numerosos fans comenzaron a notar este detalle y decidieron marcar el número 765-303-2020, que en el cartel se atribuye al Departamento de Policía de Hawkins. Al hacerlo, se sorprenden al escuchar un mensaje grabado que amplía la narrativa de la serie más allá de la pantalla, sumergiendo al espectador aún más en el mundo de Hawkins.

El mensaje inquietante del Departamento de Policía de Hawkins

El mensaje grabado, que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales, ofrece una expansión del universo de Stranger Things y establece una conexión directa con los eventos que ocurren en la serie. El mensaje dice lo siguiente:

"Gracias por contactar al Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente en confinamiento para garantizar la seguridad de sus residentes. El equipo de emergencias de Hawkins trabaja junto con la policía para localizar personas desaparecidas, de las cuales Jane Hopper es una prioridad. Les pedimos, como ciudadanos responsables, que colaboren para ayudar en su búsqueda".

Foto embed
Stranger Things - Redes sociales

Este detalle no solo es una forma de ampliar la narrativa, sino que también invita a los espectadores a interactuar con el mundo de Stranger Things de una manera única, como si se tratara de un lugar real. La inclusión de este mensaje en un número de teléfono aparentemente legítimo permite que los fans se adentren aún más en la historia, rompiendo la cuarta pared entre la ficción y la realidad.

Fechas de estreno

El estreno de Stranger Things 5 ha sido esperado con gran expectación, ya que marca el fin de una historia que comenzó en 2016.

El 26 de noviembre de 2025, Netflix lanzó los primeros cuatro episodios de la temporada final.

Tres episodios más se estrenarán el 25 de diciembre y el último episodio el 31 de diciembre, el cual será el más largo.

