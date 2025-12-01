 Zootopia 2: Cuarto Mejor Estreno en la Historia del Cine
Farándula

Zootopia 2 se convierte en el cuarto mejor estreno en la historia del cine

La secuela de la famosa cinta de Disney dominó la taquilla mundial y logrando el mejor debut animado de la historia.

Zootopia 2, Facebook
Zootopia 2 / FOTO: Facebook

Después de casi una década, la dupla de Juddy Hopps y Nick Wilde regresó a la gran pantalla con Zootopia 2. El simple hecho de tratarse de un largometraje animado producido por Disney le aseguraba una buena taquilla

La secuela superó todas las expectativas y se convirtió en el mayor lanzamiento global para una película animada. El nuevo filme de Disney rompió múltiples récords de taquilla alrededor del mundo.

Zootopia 2 llegó este fin de semana a los cines del mundo y se convirtió en un éxito inmediato. La película animada recaudó 156 millones de dólares en Norteamérica y alrededor de 400 millones en el extranjero, sumando 556 millones a nivel global en sus primeros días de exhibición.

Con ello, se posiciona como el mayor estreno animado de todos los tiempos y el cuarto mejor debut global en la historia de Hollywood, tan solo por detrás de 'Vengadores: Endgame', 'Vengadores: Infinity War' y 'Spider-man: No way Home'.  

A casi una década del estreno de la primera entrega, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que amplía este universo, introduce nuevas especies y pone a prueba la inesperada amistad entre la coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en una pareja de detectives.

A ellos se suma Gary De’Snake (Ke Huy Quan), un carismático y enigmático reptil que rápidamente se ha robado el cariño del público.

Foto embed
Zootopia 2 - Instagram

La trama

En Zootopia 2, los detectives Judy Hopps y Nick Wilde investigan a un misterioso reptil llamado Gary que llega a Zootopia y desestabiliza la ciudad.

Para resolver el caso, deben infiltrarse en áreas desconocidas de la ciudad y su creciente colaboración se pondrá a prueba al máximo.

La trama también se ve envuelta en una poderosa familia de linces, los Lynxley, que manipulan la ciudad desde las sombras.

"La increíble respuesta a Zootopia 2 refleja su atractivo ante el público internacional y el remarcable trabajo de nuestro equipo y elenco", dijo Alan Bergman, director ejecutivo de Disney Entertainment.

"Es un momento de orgullo para Disney Animation y para todos nosotros en Disney, sin mencionar que se trata de una gran forma de arrancar las fiestas decembrinas", añadió. 

