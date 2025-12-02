Chefs de Élite disfrutan Previo a Latin America's 50 Best

Antigua Guatemala vive días de fiesta, sabor y celebración culinaria. En vísperas de la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, los mejores chefs de la región disfrutaron de un verdadero banquete guatemalteco preparado por 12 cocineros locales, quienes presentaron algunos de los platillos más emblemáticos del país.
Desde tortillas y tamales hechos a mano hasta el exquisito pepián, paches tradicionales y degustaciones de recados, los invitados vivieron una noche que rindió homenaje a la identidad gastronómica guatemalteca.
El encuentro se convirtió en una muestra viva del potencial culinario del país y en un preámbulo perfecto para la gran premiación del 2 de diciembre.
Antigua Guatemala: epicentro gastronómico del continente
La ciudad colonial se convierte por primera vez en sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants, uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos del mundo.
Restauranteros, chefs, críticos y medios internacionales han llegado para vivir varios días de actividades, colaboraciones y debates sobre el futuro de la cocina latinoamericana.
El lema de esta edición, "Un legado en cada plato", refleja el enfoque del evento: destacar la riqueza cultural detrás de cada receta, así como el trabajo de los restaurantes que defienden tradición, sostenibilidad e innovación.
La ceremonia oficial se realizará este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el majestuoso Santo Domingo del Cerro, desde donde se revelará el esperado ranking 2025. La transmisión en vivo estará disponible en el enlace oficial compartido en las redes de The World’s 50 Best Restaurants.
Además del ranking principal, la ceremonia entregará reconocimientos como:
· Mejor Chef Femenina 2025
· Icon Award
· Estrella Damm Chefs’ Choice Award, votado por los propios chefs
· Champions of Change, otorgado por primera vez, para honrar proyectos que transforman comunidades mediante la gastronomía
Estos premios buscan destacar no solo el talento culinario, sino también el impacto social, cultural y humano detrás de la cocina latinoamericana.
Con el arribo de más de 300 expertos y figuras de la gastronomía, Antigua Guatemala reafirma su creciente papel como destino culinario. Además de la premiación, los asistentes disfrutan la arquitectura colonial, los paisajes, la historia y la hospitalidad guatemalteca.
