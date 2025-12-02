Video Impactante: Últimos Momentos de Raquel Escalante

La farándula guatemalteca está de luto tras la muerte de Raquel Escalante, conductora y exreina de belleza a los 28 años.
A través de las redes sociales de TV Azteca Guatemala informaron la muerte de Raquel Escalante con un emotivo comunicado en el que lamentaron su partida el pasado 28 de noviembre.
La guatemalteca compartió en sus redes sociales su dura batalla contra el cáncer de cérvix, el cual le fue diagnosticado desde febrero del 2024.
Ahora, se volvió viral el video que ella misma documentó sus últimos momentos de vida. Estos clips no pasaron desapercibidos en redes sociales, la mayoría de usuarios no tardaron en expresar su tristeza por esta dura pérdida.
A través de su cuenta de TikTok, Raquel Escalante dio a conocer que estaba a punto de ir al hospital para someterse a su cirugía de riñón. Agradeció a todos sus seguidores así como a Dios por hacer posible esta intervención.
"Los amo mucho. Yo, en un ratito, les voy a estar contando cómo me va. Voy a pedir mi Uber y ya que esté en el hospital, les hablo", dijo.
@miguelescudero_s
último video de Raquel presentadora de televisión♬ sonido original - Miguel ayuda
Luego publicó otro video en el que explicó que ya había sido operada y estaba a punto de ser dada de alta del hospital.
Señaló que su operación fue un éxito y agradeció a todos por sus muestras de cariño y ayuda para hacer posible su intervención.
"Yo aún sigo acá en el hospital, pero ya en un rato me van a dar salida. Quiero contarles que, gracias a Dios, la operación, todo salió muy bien y aún me dejaron las nefrectomías... El doctor me hizo el comentario que sí les costó un poco limpiar la vía, al parecer es algo del tumor que tengo... Lo bueno es que, gracias a dios, todo salió bien en la cirugía, ya en un rato me van a dar de alta".
@noticiasviralesya
Raquel Escalante (28 años) fue una destacada presentadora de televisión guatemalteca, modelo y exreina de belleza que falleció el 28 de noviembre de 2025 tras una larga batalla contra el cáncer de cérvix e insuficiencia renal. Fuerza y resignación a su familia y seguidores.#noticiasvirales #raquelescalante #guatemala #noticias #fallece♬ Sad Music - Max-Music
¿Quién fue Raquel Escalante?
Raquel Escalante fue una modelo y presentadora guatemalteca que destacó por su belleza, carisma y labor en medios de comunicación.
Se convirtió en Miss Guatemala 2011, lo que impulsó su trayectoria en concursos de belleza y la llevó a representar al país en certámenes internacionales.
Posteriormente, desarrolló una carrera en televisión, especialmente como conductora del programa ‘Qué chilero’, donde se ganó el cariño del público por su espontaneidad y estilo cercano.
Además de su trabajo en televisión, Raquel Escalante incursionó con éxito en el mundo digital, donde creó contenido que conectaba especialmente con audiencias jóvenes.
Durante sus últimos años, Raquel enfrentó una dura batalla contra el cáncer. A pesar de las visibles secuelas de la enfermedad, trabajaba y aparecía en televisión, pues su programa también se convirtió en una fuente de apoyo emocional y económico; incluso, en alguna etapa, sus compañeros solicitaron donaciones para ayudar a costear su tratamiento.