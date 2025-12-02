 Wendy Guevara: Impresionante transformación tras cirugías
Farándula

Wendy Guevara muestra impactante transformación tras cirugías

La influencer mexicana se sometió a un doloroso procedimiento quirúrgico que consiste en quebrar sus costillas para una reacomodación.

Wendy Guevara, Instagram
Wendy Guevara / FOTO: Instagram

Wendy Guevara, ganadora de "La Casa de los Famosos México", se encuentra en recuperación tras someterse a un cambio físico.

La influencer mexicana y sensación de las redes, Wendy Guevara, ha acaparado la atención de sus seguidores al someterse a una ambiciosa serie de cirugías estéticas a finales de noviembre de 2025, buscando una transformación corporal completa.

Ella salió del quirófano hace apenas unos días y aunque aún resiente las molestias de la operación, asegura que está emocionada por el resultado que se verá dentro de aproximadamente tres meses, cuando baje la inflamación y el corsé termine de moldear su cintura.

En un video publicado en su canal de YouTube, Wendy Guevara enseñó los primeros días de su rehabilitación, donde aparece utilizando un corsé rígido, obligatorio durante 24 horas al día por tres meses. RESULTADO AQUÍ

Según explicó su cirujano, Iván Mercado, el procedimiento que le realizó fue:

  • Remodelación costal (fractura y reposicionamiento de costillas)
  • Liposucción
  • Lipotransferencia a glúteos y piernas

"El resultado lo vamos a ver con el tiempo, pero lo que hicimos fue estrechar la cintura y agregar grasa a glúteos y piernas", explicó el especialista.

Wendy le responde a todas las que la han criticado por sus cirugías 🙌🏼 #Laschicasdelcoecillo #wendyguevara

Dolorosa cirugía

De acuerdo con la clínica Belba, pionera en España en este procedimiento, se trata de remodelar las costillas 10, 11 y 12, conocidas como costillas flotantes.

  • Dura aproximadamente una hora
  • Es ambulatoria (la paciente se va a casa el mismo día)
  • Implica muy poco dolor, según la clínica
  • Requiere usar corsé por tres meses para moldear la cintura

"Lo que hicimos fue fracturarle tres costillas de cada lado. Se reposicionan y eso provoca que la cintura se estreche", señala el médico.

Wendy Guevara adelantó que uno de sus objetivos es viajar a Tailandia en 2026 para someterse a otro procedimiento de feminización. Por ahora, se centra en sanar de esta cirugía que, asegura, la tiene muy contenta:

"Yo tenía las pompis como de muela y me daba mucha pena. Ahora ya estarán mejor y poco a poco vamos avanzando".

