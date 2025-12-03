Manuel Turizo: recuperación y concierto en Guatemala

El colombiano Manuel Turizo, una de las voces más populares del pop-urbano latino, confirmó su recuperación tras un problema de salud que lo llevó a cancelar un concierto reciente en Berlín. Con ese panorama, los organizadores reafirman su presentación en Guatemala: un concierto programado para el sábado 6 de diciembre de 2025 en la Explanada 5 (zona 5 de la capital), dentro del marco de su gira mundial 201 Tour.
Después del susto, los fans podrán volver a emocionarse con un espectáculo lleno de energía, éxitos y su distintiva fusión de ritmos: reguetón, pop latino, bachata y sonidos urbanos.
Estado de salud
El 24 de noviembre de 2025, Manuel Turizo debía ofrecer su primer concierto en Berlín, pero tuvo que cancelarlo de emergencia poco antes de subir al escenario. El artista compartió en sus redes sociales una fotografía desde un hospital, recostado en una cama y con una vía intravenosa, y pidió disculpas a sus seguidores.
"Esta ha sido una gira brutal para mí... pero el cuerpo a veces pasa factura por más que uno quiera seguir", confesó.
Aunque en ese momento no se ofrecieron detalles sobre el diagnóstico, la cancelación generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, por medio de su equipo y los comunicados oficiales, se ha confirmado que el colombiano ha iniciado su recuperación y que, hasta ahora, mantiene las fechas programadas de su gira.
Concierto en Guatemala
El concierto está anunciado oficialmente para el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas, en la Explanada 5 de Ciudad de Guatemala.
Se espera que Turizo interprete sus éxitos más populares, que han catapultado su carrera en los últimos años, incluyendo canciones como: La Bachata, Una Lady como tú, Culpables, El merengue, Vagabundo, entre otras.
Además, su gira "201 Tour" se caracteriza por una producción de alto nivel: escenarios dinámicos, pantallas LED, cambios de ambiente y puesta en escena creativa que mezcla el sonido urbano con influencias románticas y tropicales. Esto ya ha sido probado con éxito en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
El tour actual promociona su más reciente disco, 201, lanzado en noviembre de 2024. El título del álbum hace referencia al número del apartamento donde vivió durante su infancia en Montería, Colombia.
Desde junio de 2025, Turizo ha recorrido varias ciudades de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En su paso por ciudades como Nueva York, el show fue descrito como una "fiesta latina" donde el público respondió con energía, canto y baile, celebrando una mezcla de géneros que incluye reguetón, bachata, merengue, pop latino y baladas románticas.
Aunque la gira sufrió el traspié por su hospitalización en Berlín, el hecho de que haya programado su presentación en Guatemala confirma su intención de continuar con el recorrido y retomar el contacto con su público.
